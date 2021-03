Διεθνής αναγνώριση σε θεσσαλική επιστημονική ομάδα

1 Shares Share Tweet

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε διεθνώς εργασία του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της ομάδας του ενδοκρινολόγου Dr Δημητρίου Τηλεμ. Καραλή με τίτλο «The Effect of Alpha–Lipoic Acid on Diabetic Peripheral Neuropathy and the Upcoming Depressive Disorders of Type II Diabetics» που επιλέχθηκε σαν πρωτότυπη ερευνητική και δημοσιεύτηκε στο PubMed, τη μεγαλύτερη ίσως μηχανή αναζήτησης για τις βιοεπιστήμες και τη βιοϊατρική της Αμερικανικής Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης (NLM) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας.

Προϋπόθεση για ανάρτηση εργασίας στο PubMed είναι ο σχολαστικότατος έλεγχος της ποιότητας της έρευνας, της μεθοδολογίας και της πρωτοτυπίας, αλλά και της συνεισφοράς στην Ιατρική Κοινότητα.Στην παραπάνω εργασία συμμετείχε και η συμπολίτισσά μας φοιτήτρια του παραπάνω τμήματος Κωνσταντίνα – Ελένη Μαϊμάρη.

Στην εργασία αυτή φάνηκε ότι η συμπληρωματική θεραπεία, στους διαβητικούς ασθενείς τύπου ΙΙ, με α-λιποϊκό οξύ μειώνει σημαντικά την εμφάνιση ή την εξέλιξη της εγκατεστημένης περιφερικής νευροπάθειας, αλλά και της καταθλιπτικής συνδρομής.

Η όλη εργασία είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο με τις λέξεις κλειδιά: pubmed, karalis, a-lipoic acid.

Πηγή: Larissanet.gr