Είχαν απλώσει 600 μέτρα σύρμα στους βράχους των Μετεώρων

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, -3- αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν τοποθετήσει ειδικό σύρμα (zip line), μήκους -600- μέτρων, σε βράχους εντός του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων.
