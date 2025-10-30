Έρχεται το πανελλήνιο συνέδριο «Ημέρες Νευρολογίας» 2025 στη Λάρισα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο ξενοδοχείο Imperial στη Λάρισα, από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025,θα πραγματοποιηθεί το πανελλήνιο συνέδριο «Ημέρες Νευρολογίας», ένα καθιερωμένο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων και τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με διαχρονικό στόχο την εκπαίδευση και την ανταλλαγή γνώσης, το συνέδριο διατηρεί τον πολυθεματικό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, δίνοντας φέτος ιδιαίτερη έμφαση στη Νευροαπεικόνιση – έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα που έχει μεταμορφώσει την προσέγγιση των νευρολογικών νοσημάτων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες:

-Νευροαπεικόνιση και κλινική πράξη, με παρουσίαση κλινικών περιστατικών και ανάλυση σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών.

-Νεότερες εξελίξεις στη Νευρολογία, με παρουσιάσεις για τις τελευταίες ερευνητικές και φαρμακευτικές προσεγγίσεις.

Το συνέδριο «Ημέρες Νευρολογίας» 2025 φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τον επιστημονικό διάλογο στη Νευρολογία, προσφέροντας ένα περιβάλλον γνώσης, συνεργασίας και έμπνευσης για όλους τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη συμμετοχή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://tmg.gr/event/15o-panellinio-sinedrio-imeres-nevrologias-2025/