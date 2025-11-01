Γρίπη και κοκκύτης «χτυπούν» τη Θεσσαλία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανησυχία για τα λοιμώδη νοσήματα

Αλματώδη άνοδο παρουσιάζουν τα λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ η Αττική βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» με τα περισσότερα κρούσματα σε όλες σχεδόν τις λοιμώξεις.

Ανησυχητικά δεδομένα για την πορεία των λοιμωδών νοσημάτων στη χώρα το 2024 καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, τα δηλωθέντα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων έφτασαν το 2024 τα 6.134, έναντι 4.177 το 2023, μια εκρηκτική αύξηση 46,9% μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Η γρίπη και η σαλμονέλα «πρωταθλητές» των λοιμώξεων

Η γρίπη αναδείχθηκε η συχνότερη λοίμωξη του 2024, με 2.305 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά, έναντι 1.192 το 2023, με ποσοστό αύξησης 93,4%.

Η νόσος παρουσίασε έντονη εποχικότητα τους χειμερινούς μήνες, κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο και υποχώρησε την άνοιξη.

Ανησυχητική άνοδο κατέγραψε και η σαλμονέλωση, η συχνότερη τροφιμογενής λοίμωξη, με αύξηση 12,4% σε σχέση με το 2023. Τα περισσότερα περιστατικά σημειώθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούνιο έως Οκτώβριο.

Σημαντική επιβάρυνση παρουσίασαν επίσης:

Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο, με 908 κρούσματα (+37,8%)

Ο κοκκύτης, με 440 κρούσματα (έναντι μόλις 12 το 2023)

Ο ιός του Δυτικού Νείλου, με 220 κρούσματα (+35,8%)

Αντίθετα, η φυματίωση παρουσίασε μείωση κατά 19,2%.

Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η Αττική συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος στα περισσότερα λοιμώδη νοσήματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό της ως «επίκεντρο» της επιδημιολογικής δραστηριότητας στη χώρα.

Αναλυτικά:

Γρίπη: 1.289 κρούσματα στην Αττική, 330 στη Θεσσαλία, 201 στην Κεντρική Μακεδονία

Σαλμονέλωση: 356 στην Αττική, 118 στην Κεντρική Μακεδονία, 86 στην Πελοπόννησο

Καμπυλοβακτηρίδιο: 525 στην Αττική, 106 στην Κεντρική Μακεδονία, 95 στην Κρήτη

Κοκκύτης: 162 στην Αττική, 91 στη Θεσσαλία

Φυματίωση: 175 στην Αττική, 43 στην Κεντρική Μακεδονία, 26 στην Αν. Μακεδονία & Θράκη

Ιός του Δυτικού Νείλου: 81 στην Κεντρική Μακεδονία, 61 στη Θεσσαλία

Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία αποτελούν τις πιο επιβαρυμένες περιφέρειες σχεδόν σε όλα τα νοσήματα, ενώ η Θεσσαλία εμφανίζει έντονη δραστηριότητα σε γρίπη και Δυτικό Νείλο.

Ο κορονοϊός δεν εξαφανίστηκε

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας, ο SARS-CoV-2 παραμένει παρών.

Το 2024 καταγράφηκαν 240.758 κρούσματα στην Αττική (46,6% του συνόλου), 66.551 στην Κεντρική Μακεδονία (12,9%), ενώ ακολουθούν Θεσσαλία (31.204) και Δυτική Ελλάδα (31.020) με ποσοστό 6%.

Η συνολική αύξηση σχεδόν 50% στα λοιμώδη νοσήματα μέσα σε έναν χρόνο αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης και επιτήρησης, αλλά και καλύτερης ενημέρωσης του κοινού για τα μέτρα υγιεινής και εμβολιασμού.

Η επανεμφάνιση του κοκκύτη και η αύξηση των τροφιμογενών λοιμώξεων υπογραμμίζουν ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει — απλώς έχουν αλλάξει πρόσωπo, λένε οι ειδικοί.

Πηγή: iatropedia.gr