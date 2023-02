Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down χρηματοδοτεί με 934.550 ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας

16 Shares Share Tweet

Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την δημοπράτηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 934.550 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λαρισαίων και φορέας λειτουργίας της πρότυπης Δομής, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων ατόμων με Σύνδρομο Down Θεσσαλίας «Ο ΚΥΚΝΟΣ».

«Είμαστε ένα με την κοινωνία, νοιαζόμαστε και το αποδεικνύουμε με έργα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Με κοινωνική συνείδηση, αυξήσαμε τη χρηματοδότηση από τα 167.721 ευρώ στα 934.550 ευρώ για να ανταποκριθούμε στο αίτημα των οικογενειών και να προσφέρουμε μια λειτουργική, σύγχρονη Δομή αυτόνομης διαβίωσης και αυτοδιαχείρισης για παιδιά που πάσχουν από σύνδρομο Down. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη, το Σύλλογο «Κύκνος» και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να ζήσουν μια ζωή δίκαιων ευκαιριών, με αποδοχή, εξωστρέφεια, δημιουργικότητα. Οι πράξεις είναι ο δικός μας τρόπος να στείλουμε το μήνυμα “Όλοι διαφορετικοί, Όλοι ίσοι” και να χτίσουμε μια κοινωνία ανοιχτή σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το κτίριο της οδού Κατσώνη

Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση και ενίσχυση του στατικού φορέα διωρόφου κτιρίου, στην οδό Λάμπρου Κατσώνη 6, που εκμισθώνει το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας στον σύλλογο Γονέων και Φίλων ατόμων με σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ». Υπάρχει σχετική υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας και Δήμου Λαρισαίων για την υλοποίησης του έργου. Το κτίριο αποτελεί ένα σημαντικά αξιόλογο στοιχείο του δομικού και ιστορικού πλούτου της Λάρισας, καταγεγραμμένο μάλιστα από Επιστημονική Ομάδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ από το 1993 και καταταγμένο στον κατάλογο ως προπολεμικού κτηρίου με στοιχεία που το καθιστούν ενδιαφέρον για διατήρηση.

Το κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο και ημιυπόγειο με στέγη, βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 508,84 τ.μ. με επιφάνεια ισογείου 152,80 τ.μ. και υπογείου 152,80 τ.μ. και οι λειτουργίες αναλυτικά είναι οι εξής:

Ημιυπόγειο Κύριας Χρήσης (Κ.Χ.) το οποίο θα περιλαμβάνει: αίθουσα υποδοχής, αίθουσα έκθεσης, χώρο φιλοξενίας επισκεπτών, χωλ, χώρο εκπαίδευσης, αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων και υποστήριξης, χώρο κουζίνας, χώρο αποθήκευσης, χώρους υγιεινής (WC ΑΜΕΑ και WC).

Ισόγειο Κύριας Χρήσης (Κ.Χ.) το οποίο θα περιλαμβάνει: χώρο υποδοχής, χώρο διοίκησης και γραφείου του ΔΣ, χώρο πολιτιστικών δράσεων και ψυχαγωγίας, χώρους προσωρινής διημέρευσης, χώρους υγιεινής (WC ΑΜΕΑ και WC), χωλ, χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και χώρο ενημέρωσης και συμβουλευτικών συναντήσεων.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτιρίου, εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και εργασίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης του κτιρίου για τη λειτουργία του ως προς το σκοπό χρηματοδότησης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι οι πλήρεις που απαιτούνται για να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα.