Κινούνταν με αγροτικό και επιδόθηκαν σε νυχτερινό μπουγέλωμα εκτοξεύοντας νερά!

Όλα έγιναν γύρω στις 10 χθες το βράδυ της Τετάρτης, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο κινούταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ δημιουργώντας αναστάτωση.
Ειδικότερα, από το αυτοκίνητο …εκτοξεύονταν νερά με τους επιβαίνοντες να έχουν όρεξη για …νυχτερινό «μπουγέλωμα».
Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα με ένα περιπολικό και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, όπως και έγινε τελικά, καθώς υπήρξαν κατά πληροφορίες προσαγωγές.
Πηγή: onlarissa.gr
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.