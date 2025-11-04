Κουρέτας και κτηνοτρόφοι ζητούν εθνικό σχέδιο δράσης για την ευλογιά— «Ο εμβολιασμός το μόνο αποτελεσματικό όπλο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Το ΥΠΑΑΤ οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία τώρα»

«Ο εμβολιασμός παραμένει το μοναδικό αποδεδειγμένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκρίζωση της νόσου, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες στρατηγικές οι οποίες μπορούν να τον υποστηρίξουν. Η ταχεία εφαρμογή ενός οργανωμένου, προσαρμοσμένου και στοχευμένου εμβολιαστικού προγράμματος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνδυασμό με προσωρινό περιορισμό εισαγωγών από χώρες υψηλού κινδύνου, είναι κρίσιμη για την προστασία των εκτροφών και τη βιωσιμότητα του κλάδου. Η έγκαιρη και συντονισμένη δράση αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής ελέγχου και εκρίζωσης της ευλογιάς».

Αυτό υποστήριξε, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, έχοντας στο πλευρό του θεσμικούς φορείς της κτηνοτροφίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για το εμβολιαστικό πρόγραμμα και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τον εμβολιασμό.

Δημ. Κουρέτας

Ο Δημήτρης Κουρέτας διευκρίνισε ότι το ενιαίο μέτωπο που δημιουργήθηκε με τους κτηνοτροφικούς φορείς δεν έχει αντιπολιτευτική διάθεση αλλά πρόθεση τους είναι να παρουσιάσουν το εναλλακτικό σχέδιο (που δεν έχει το ΥΠΑΑΤ) και το οποίο η Επιτροπή που συνέστησε το Υπουργείο οφείλει να το εξετάσει.Ο Περιφερειάρχης πρότεινε η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση σύγχρονων μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες, αντί να τις κλείνει, παρουσιάζοντας μάλιστα και σχετικό βίντεο με ότι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Ο κ. Κουρέτας πρότεινε την άμεση εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος εμβολιασμού στις εκτροφές με κρούσματα και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτές, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χρόνος έναρξης του προγράμματος. Οι εμβολιασμοί πρέπει να αρχίσουν άμεσα, εντός της χειμερινής περιόδου, όπου αναμένεται φυσική ύφεση των κρουσμάτων. Είναι απολύτως αναγκαίο να επιβληθεί άμεση και καθολική απαγόρευση όλων των εισαγωγών μικρών μηρυκαστικών από τις χώρες αυτές, ακόμη και για ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή, έως την πλήρη εξάλειψη της νόσου.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτατα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι: Ενίσχυση επιτήρησης και αυστηρή απομόνωση εκτροφών Αυστηρή εφαρμογή βιοασφάλειας.Άμεση και καθολική απαγόρευση όλων των εισαγωγών και εισόδου μικρών μηρυκαστικών από τις συνορεύουσες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία), ακόμη και για ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή, έως την πλήρη εξάλειψη της νόσου. Δημιουργία ψηφιακού μηχανισμού ιχνηλασιμότητας. Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος αξιολόγησης κινδύνου. Εκπαίδευση και ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Άμεσες οικονομικές αποζημιώσεις για σφαγές.

Τέλος ο Περιφερειάρχης κάλεσε την Επιτροπή του Υπουργείου να τοποθετηθεί στην ανακοίνωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, OliverVárhelyi, ο οποίος είχε προειδοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση πως η Ελλάδα οφείλει να ξεκινήσει άμεσα μαζικό εμβολιασμό, καθώς τα υφιστάμενα μέτρα δεν επαρκούν για να σταματήσουν την επιδημία.

Κτηνοτροφικοί φορείς

Ο Δημήτρης Μόσχος (πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας)δήλωσε ότι συνυπογράφει και στηρίζει μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου Τυροκόμων Βορείου Ελλάδος Γιώργο Λύκατο κείμενο που παρουσίασε ο Δημήτρης Κουρέτας, χαιρέτησε το ενιαίο μέτωπο που έχει δημιουργηθεί υπέρ του εμβολιασμού και τόνισε ότι «μαζί με τονΣύλλογο Πληγέντων Κτηνοτρόφων θα διεκδικήσουν την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, λόγω των θανατώσεων».Αναφερόμενος στη φέτα τόνισε ότι αυτή κινδυνεύει από το ξεκλήρισμα του ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά και όχι από τον εμβολιασμό.«Η διαφορά μας με το Υπουργείο είναι ότι με τον εμβολιασμό δεν χάνεται το κοπάδι, όταν εμφανίζεται ένα θετικό κρούσμα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Δημήτρης Μπαλούκας χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Δημήτρη Κουρέτα και την επιμονή του να ενωθούν στο πεδίο όλοι οι φορείς υπέρ του εμβολιασμού, εξήγησε γιατί ο εμβολιασμός είναι η μόνη λύση για να σταματήσει το ξεκλήρισμα του ζωικού κεφαλαίου και χαρακτήρισε λανθασμένη την επιμονή του Υπουργείου να μην εξετάζει το θέμα.

Κριτική στο ΥΠΑΑΤ, χαρακτηρίζοντάς το «θεατή στο πρόβλημα» άσκησε και ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων και μέλος της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας Νίκος Παλάσκας, ο οποίος ζήτησε να αυξηθεί από όλους η πίεση προς το ΥΠΑΑΤ για την διενέργεια εγκεκριμένου πιστοποιημένου εμβολίου.

Στοίδιο μήκος κύματος ήταν και οι τοποθετήσεις των κτηνοτρόφων Ιωάννας Καρρά,Γιώργου Βαγιόπουλου(προέδρου Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας),Γιάννη Γκουρομπίνου(πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων), Κωνσταντίνου Καραβασίλη.

Στη συνέντευξη παρέστησαν μεταξύ άλλων ο ΑντιπεριφερειάρχηςΠρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας, οι χωρικοί ΑντιπεριφερειάρχεςΓαλλιού, Τέλιος, Ντιντήαλλά και πολλοί κτηνοτρόφοι. «