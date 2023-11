Κουρέτας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Όραμα, συνεργασία και διαφάνεια, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

32 Shares Share Tweet

Ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού οι πολιτικές ομάδες των Σοσιαλδημοκρατών, των Πράσινων και της Αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Κουρέτας τοποθετήθηκε στη θεματική ενότητα της εκδήλωσης σχετικά με την αποκτημένη εμπειρία και τις πολιτικές πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή.

Μεταξύ άλλων στην τοποθέτηση του ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία να εστιάσουμε σε νέα παραδείγματα προκειμένου να κατευθυνθούμε προς μια βιώσιμη και πράσινη περιφέρεια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι απαραίτητες θεμελιώδεις μεταρρυθμιστικές αλλαγές, ευρύτητα στο όραμα μας και στόχευση στις επόμενες γενιές και γενικότερα στο μέλλον. «Οραματιζόμαστε μια Water-Smart Κοινωνία, δίνουμε έμφαση στην αποκατάσταση της φύσης.

Δίνουμε σημασία στην κυκλική οικονομία για την επαναχρησιμοποίηση του νερού και την αξιοποίηση των απορριμμάτων. Στην επισιτιστική ασφάλεια και την έξυπνη γεωργία. Στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κλιματικής προσαρμογής, στις πιο καθαρές μεταφορές και logistics» είπε ο κ. Κουρέτας και συνέχισε: «Οι βιώσιμοι στόχοι και η «Πράσινη Συμφωνία» δημιουργούν τεχνολογικά και πολιτικά μονοπάτια για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή της συμπεριφοράς μας και ο καθένας μας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε μια πολυπαραγοντική συνεργασία, όλων των εταίρων. Η συνεργασία αυτή είναι το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή πολιτικών και αποτελεσμάτων». Μίλησε επίσης για τη «γεφύρωση» του κενού ανάμεσα στην επιστήμη και την πολιτική: «Στην περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργήσαμε ήδη μια ακαδημαϊκή ομάδα εργασίας ώστε να εγκαταστήσουμε ένα λειτουργικό επιστημονικό – πολιτικό περιβάλλον και να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στη γνώση και την τεχνολογία απ’ τη μια και τη λήψη των αποφάσεων απ’ την άλλη», είπε ο κ. Κουρέτας ο οποίος αναφέρθηκε ακόμα στο όραμα μια κοινωνίας με «έξυπνη» διαχείριση του νερού η οποία δίνει έμφαση στην ανασυγκρότηση της φύσης και δημιουργεί υποδομές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. «Από τη στιγμή που καλούμαστε να ανασυγκροτήσουμε τις περιοχές μας, ίσως πρέπει να κάνουμε τα πάντα ανοικτά, περιεκτικά, πράσινα και ψηφιακά» είπε χαρακτηριστικά και μίλησε για το νέο σχεδιασμό των υποδομών, στη βάση των αξιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Νερού για τη «σοφή χρήση του νερού στις πόλεις» και των υποδομών για εύρωστες λύσεις. Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση και αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων των πόλεων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εστίασε στο πρόγραμμα Sponge City.

«Οι σύγχρονες πλέον προσεγγίσεις δεν στοχεύουν μόνο στο να “διώξεις” γρήγορα το νερό από την πόλη μέσα από το δίκτυο ομβρίων -αφού αυτό πάντα αποδεικνύεται ανεπαρκές- αλλά στο διττό στόχο αποθήκευσης και παροχέτευσης. Το Copenhagen Enghaveparken Climate Park, είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα των μπλε/πράσινων υποδομών», ανέφερε ο κ. Κουρέτας.

Καταλήγοντας την ομιλία του ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στα στοιχεία της επιτυχίας του νέου σχεδιασμού των υποδομών, όπως η συνεργασία όλων των παραγόντων σ’ ένα μοντέλο «όλοι μαθαίνουν απ’ όλους» και η κατάκτηση γνώσης με παράλληλο διαμοιρασμό της μέσα από την εμπειρία των δράσεων (learning by doing and sharing knowledge) με όρους διαφάνειας και εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες.

Ομιλητές στην ίδια ενότητα ήταν ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, διευθυντής ερευνών του ΕΓΛΟ Δήμητρα, ο κ. Παύλος Γεωργιάδης, ερευνητής του Πανεπιστημίου Χοχενχάιμ, ο κ. Ν. Γεωργιάδης, διευθυντής προγραμμάτων της WWF καθώς και Αθ. Γιαννακάκης project manager της WWF.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές Cesar Luena (S&D), Jutta Paulus (GREENS – EFA) και Πέτρος Κόκκαλης (LEFT).