Νέα εποχή στην οδική ασφάλεια της Θεσσαλίας-Κουρέτας: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την μείωση των ατυχημάτων»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στόχος: πρόληψη, σύγχρονη αστυνόμευση και έργα που σώζουν ζωές

Με ενιαίο σχέδιο που συνδυάζει υποδομές, πρόληψη και ισχυρή αστυνόμευση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, ενισχύοντας την ΕΛ.ΑΣ. με 3 εκατ. € για την προμήθεια σύγχρονου στόλου και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και γι΄αυτό ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας προχώρησε σε αύξηση των πόρων κατά 50%, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στην «μάχη» κατά της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος εξοπλισμού σε αυτοκίνητα, μηχανές και τεχνολογικές συσκευές, που θα βοηθήσουν στον ευχερέστερο συντονισμό των τροχονόμων κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών οδικής ασφάλειας.

«Εστιάζουμε σε ένα πολύπτυχο σύνολο πολιτικών και συγκεκριμένα σε έργα στα οδικά τμήματα με τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων ή θανάτων για τον σχεδιασμό της οδικής ασφάλειας, στην συνεργασία με την Τροχαία και στην χρηματοδότηση των δήμων για υποδομές διασφάλισης ασφαλούς κινητικότητας σε ποδηλάτες και πεζούς» είχε δηλώσει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, παρουσιάζοντας μαζί με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρ. Δημήτρη Μάλλιο και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Ταξίαρχο Στυλ. Μπιλιάλη, την ένταξη της Δράσης με τίτλο «Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27».

Η Περιφέρεια θα παρέχει στην ΕΛΑΣ αυτοκίνητα, μηχανές, τζιπ και πολλά ακόμη αναγκαία υλικά όπως αλκοολόμετρα και ραντάρ, για να εξασφαλιστεί η συνεχής και πολύπλευρη αστυνόμευση του οδικού δικτύου. Η προμήθεια αφορά σε καθαρά οχήματα, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και τα επιβατικά οχήματα και τα SUV θα διαθέτουν κινητήρα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας.

Η ένταξη του έργου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης περιλαμβάνει αγορά 21 μηχανών, 24 επιβατικά αστυνομικά αυτοκίνητα, 9 αστυνομικά αυτοκίνητα SUV 4X4, συνολικά 19 αυτοκίνητα αγροτικά ειδικής κατασκευής και 52 ασύρματους πομποδέκτες αυτοκινήτων, 5 Φορητά ραντάρ αλκοολόμετρα, 4 γυαλιά-σετ προσομοίωσης μέθης και μια συσκευή προσομοίωσης ανατροπής ατυχημάτων .

Δημ. Κουρέτας

«Η ανθρώπινη ζωή δεν διαπραγματεύεται. Επενδύουμε σε μέσα, τεχνολογία και έργα που σώζουν ζωές: λιγότερα τροχαία, λιγότεροι τραυματισμοί, περισσότερη ασφάλεια για όλους. Με μετρήσιμους στόχους και καθημερινή λογοδοσία. Η προσέγγισή μας στο ζήτημα της μείωσης των ατυχημάτων είναι ολοκληρωμένη. Ο συνδυασμός που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση δράσεων και έργων και την εποπτεία των οδικών δικτύων από την Τροχαία, είναι καθοριστικός για να πετύχουμε τους στόχους. Εκσυγχρονίζουμε την Τροχαία, εργαζόμαστε για την ασφάλεια στους δρόμους, είμαστε δίπλα στους κρατικούς φορείς. Στα οχήματα θα υπάρξει ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ασφαλείας, ενώ από την πλευρά μας εργαζόμαστε συνεχώς για την βελτίωση του οδικού δικτύου μέσω παρεμβάσεων σε επικίνδυνα σημεία», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

Δημ. Μάλλιος

Με την άποψη του Περιφερειάρχη συμφωνεί και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρ. Δημήτρης Μάλλιος, χαιρετίζοντας αυτή την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών: Είναι χαρά και τιμή για την ΕΛΑΣ γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο αγώνα που κάνουμε. Είναι σίγουρο ότι με την επένδυση αυτή θα υπάρξει ανταποδοτικότητα στους πολίτες. Η προσφορά είναι μεγάλη γιατί επιχειρησιακά δίνει δύναμη στην ΕΛΑΣ, σε μια περίοδο που εφαρμόζονται οι αλλαγές και στον Κώδικα Οδικής Ασφάλειας”, δήλωσε ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ.

Στυλ. Μπιλιάλης

«Ευχαριστούμε την Περιφέρεια και τον Δημήτρη Κουρέτα για την στήριξη του στο έργο μας που είναι να είμαστε κοντά στους πολίτες. Από τις δράσεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας σώζονται καθημερινά χιλιάδες ζωές και θα υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με τις προσθήκες που γίνονται στον εξοπλισμό της ΕΛΑΣ» ανέφερε με τη σειρά του ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Ταξίαρχος Στυλ. Μπιλιάλης.