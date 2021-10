O Γκόρντον Ράμσεϊ στα Μετέωρα, γευματίζει με μοναχές και επισκέπτεται μελίσσια

2 Shares Share Tweet

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ πραγματοποίησε γυρίσματα στα Μετέωρα για το δεύτερο επεισοδίο του Gordon, Gino and Fred’s Road Trip – Clash of the Titans.

Ήταν μερικούς μήνες πριν, εν μέσω καραντίνας, όταν η άφιξη του Γκόρντον Ράμσεϊ στην Ελλάδα -αρχικά στην Κρήτη- έκανε το γύρο του Διαδικτύου και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα στην οθόνη μας.

Ο διάσημος σεφ και οι άλλοι συντελεστές της εκπομπής, συναντήθηκαν με Ελληνίδες μοναχές οι οποίες τους μίλησαν για τη μαγευτική και ιστορική περιοχή κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. O Ράμσεϊ δείχνει να εντυπωσιάζεται από τις μοναστηριακές συνταγές.

Κατά την άφιξή τους στη μονή Ρουσάνου, ο Ράμσεϊ λέει στον Ιταλό σεφ Τζίνο Ντακάμπο να συμπεριφερθεί κόσμια προς τις μοναχές και να κουμπώσει το πουκάμισό του. Αναστατωμένος ο Ντακάμπο συμφωνεί, πριν κάνει ένα αστείο (με λογοπαίγνιο) στο οποίο ο Ράμσεϊ και ο Φρεντ Σιριέ αντιδρούν κουνώντας το κεφάλι τους.

Στη συνέχεια, οι τρεις σεφ γευματίζουν μαζί με τρεις μοναχές, απολαμβάνοντας το τοπίο.

«Είναι πανέμορφα», λέει για τα Μετέωρα ο Ράμσεϊ ο οποίος, επίσης, γοητεύτηκε από το μέλι της περιοχής και ζήτησε να επισκεφτεί τα μελίσσια του μοναστηριού.

Oι μοναχές άφοβα τους δείχνουν τις κυψέλες αλλά ο φοβισμένος Ντακάμπο φαίνεται να είναι στόχος των μελισσών.

Πηγή: https://www.travel.gr/