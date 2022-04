Ο Βαγγέλης Μόρας συγκλονίζει μιλώντας για τον θάνατο του αδερφού του

Με τον Μίμη Τσακμακίδη, που ήταν τότε ο αρχηγός της ομάδας, τι σχέση έχεις;

«Είναι φίλος, αδερφός, ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι και θα τον ακούσω. Είναι από τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που ξέρεις ότι αν τον πάρεις τηλέφωνο, θα σου πει την αλήθεια. Αυτό που θα σου πει είναι αλήθεια, είναι ντόμπρος. Εχω ζήσει πολλές στιγμές μαζί του στα αποδυτήρια. Εβγαινε μπροστά και σε υπερασπιζόταν. Θυμάμαι ένα περιστατικό που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν είχαμε χάσει ή τι ακριβώς είχε συμβεί. Ήταν ένα διάστημα που η ομάδα ήταν παρατημένη και ξαφνικά ανοίγουν οι πόρτες στο Αλκαζάρ και μπαίνουν μέσα οι οπαδοί. Οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν 19 χρονών. Ο Μίμης ήταν στα ντουζ και βγαίνει ημίγυμνος με την πετσέτα και τους έκανε επίθεση. “Είναι ντροπή να έρχεστε εδώ μέσα, όταν δεν υπάρχει μία διοίκηση, δεν φταίνε οι παίκτες!”, τους έλεγε. Δεν κατηγορώ αυτούς που ήταν στη διοίκηση γιατί κι αυτοί έκαναν την προσπάθειά τους όπως μπορούσαν».

«Με την Προοδευτική, στη Β’ Εθνική δεν έχασα λεφτά και στην Α’ δεν πήραμε ευρώ!»

Πώς προέκυψε η Προοδευτική;

«Ήταν το σχολείο που λέμε. Αυτά τα δύο χρόνια που έζησα εκεί, ήταν αυτό που ήθελα. Επρεπε να έρθω στην Αθήνα, να μπω μέσα στην πηγή. Όσο κι αν ακούγεται «πολιτικό», αυτή ήταν η πολιτική του ποδοσφαίρου. Όλες οι ομάδες ήταν εκεί, δεν υπήρχε επαρχία. Είχε διαλυθεί. Ιωνικός, Προοδευτική, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Καλλιθέα, Εθνικός Αστέρας… Επρεπε να φτάσεις μέσα στην πηγή.

Με την ΑΕΛ, παίξαμε τελευταία αγωνιστική με την Προοδευτική, τους είχαμε κάνει διπλό την 1η αγωνιστική με Τσακμακίδη και Γκέκα (1-2). Είχα παίξει αμυντικός χαφ και τους είχα κάνει καλή εντύπωση. Τότε, την τελευταία αγωνιστική, είχα παίξει ως τρίτος στόπερ. Θυμάμαι ότι έπαιζε ο Σάββας Παντελίδης στην Προοδευτική – μου μιλούσε την ώρα του αγώνα. Μου έλεγε: “Μπράβο, ξέρεις μπάλα. Πόσων χρονών είσαι;”. Πολύ όμορφα λόγια. Τελείωσε ο αγώνας και λίγες μέρες μετά μίλησα με τον Αλεξούλη και μου είπε ότι θα ψαχτούμε για να δούμε αν μπορείς να φύγεις, να πας αλλού. Η ομάδα είχε πέσει κατηγορία, είχε διαλυθεί. Στην ΑΕΛ δεν είχα πάρει λεφτά αλλά δεν με ένοιαζε κιόλας».

Ποιος σε ήθελε στην Προοδευτική;

«Αν θυμάμαι καλά, ένας άνθρωπος είχε μιλήσει με τον Σούλη Παπαδόπουλο και του είπε ότι ενδιαφερόμαστε για την Προοδευτική.

Ο Σούλης είπε: “Να έρθει ο Βαγγέλης”, είχε συζητηθεί το όνομά μου στο ματς που είχαμε δώσει. Ήταν να γίνουν δοκιμαστικά τη Δευτέρα. Ο Σούλης είχε πει ότι ήξερε ποιος είμαι, αλλά ήθελε τυπικά ένα δοκιμαστικό. Για να μείνω ελεύθερος έπρεπε να κάνω προσφυγή, φυσικά μη διεκδικώντας χρήματα. Απλά κάποιοι “πιστοί” της ΑΕΛ έπρεπε να το παίξουν ότι είναι ΑΕΛ και θεωρούσαν ότι όλοι εμείς οι πιτσιρικάδες που είμαστε Λάρισα και είχαμε όνειρο να παίξουμε για τη ομάδα, έπρεπε να μείνουμε εκεί. Είχαν γράψει ότι εγώ κι ο Φάνης (Γκέκας) διεκδικούσαμε χρήματα. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν η ελευθερία μας. Τι να διεκδικήσουμε; 1.000 – 1.500 ευρώ; Πήγα, λοιπόν, στα δοκιμαστικά που με φώναξε ο Σούλης, είδα τον Παντελίδη ο οποίος με κοίταξε και μου είπε: “Κάπου σε ξέρω εσένα”. Ο Κουλουχέρης του είπε ότι είμαι το παιδί που έπαιζε στην ΑΕΛ. “Α, εσύ είσαι;”, αναρωτήθηκε ο Σάββας. Επαιξα ένα φιλικό, με έβαλε αμυντικό χαφ και σέντερ φορ. Ήθελε να περάσω απ’ όλες τις θέσεις, γιατί ο Σούλης με είχε για όλες τις θέσεις. Εκλεισα και ξεκίνησα προετοιμασία. Ήταν απίστευτα αυτά τα δύο χρόνια».

Να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της Προοδευτικής.

«Αυτή ήταν η καλύτερη φουρνιά της Προοδευτικής. Ανδράλας, Πουλόπουλος, Παντελίδης, Αγγελόπουλος, Ζαΐμι, Τάτσης, Αλ Τζάχερ, Μπαγιαζίντ. Ανεβήκαμε κατηγορία κατευθείαν. Είχε δέσει η ομάδα. Εκείνη τη χρονιά ήμασταν όλοι πληρωμένοι. Θυμάμαι ότι είχα 12.000 ευρώ συμβόλαιο συν βασικό μισθό και τα πήρα όλα τα χρήματα εκείνη τη χρονιά. Στη Β’ Εθνική τα πήραμε όλα και την επόμενη χρονιά στην Α’ Εθνική δεν πήραμε ευρώ! Απίστευτο. Εκείνη τη χρονιά στην Α’ Εθνική είχαμε σωθεί από τον Δεκέμβριο.

Ήταν η καλύτερη χρονιά της Προοδευτικής στην Α’ Εθνική, ήταν η χρονιά που νικήσαμε τον Παναθηναϊκό και πούλησε και παίκτες. Πούλησε εμένα, τον Πάντο, τον Κουλουχέρη, τον Τάτση, ο Ανδράλας πήγε στον ΠΑΟΚ… Εγώ για να φύγω από την Προοδευτική έκανα προσφυγή για να διεκδικήσω την ελευθερία μου. Εγώ δεν χάλασα τη μεταγραφή μου στην ΑΕΚ».

Λένε ότι δεν έφταιγε για την κατάσταση αυτή τόσο ο Καρράς, όσο περισσότερο οι άνθρωποι που είχε γύρω του.

«Δεν ξέρω… Κοιτάξτε, δεν θα σας πω ψέματα, αλλά έχει να κάνει το πώς το έβλεπε ο καθένας.

Για μένα το οικονομικό δεν είχε τόση σημασία όσο το να εξελιχθώ. Φυσικά και ήταν θέμα βιοποριστικό γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο να μετράμε με τα παιδιά το πόσα χρήματα έχουμε όλοι μαζί… Αν ο ένας είχε 10 ευρώ τη μία μέρα κι ο άλλος δεν είχε, πηγαίναμε στο γυράδικο στη γωνία στον Παναγιώτη να φάμε γύρο. Μας έκανε και τις καλύτερες τιμές. Ταπεράκια από τη μαμά, που μου έφερνε όταν ερχόταν να με δει. Οπότε το πρόγραμμα είχε ένα γεύμα σπίτι, ένα έξω. Και υπήρχε αυτό το οικογενειακό. Πηγαίναμε στην Πλατεία Ελευθερίας, ξέραμε ότι θα πιούμε τον έναν καφέ, τον δεύτερο μπορεί να μας τον κερνούσαν. Είχα βέβαια και βοήθεια από το σπίτι, δεν θα πω ψέματα. Αν δεν είχα να πληρώσω το ενοίκιο ήξερα ότι θα βρεθεί λύση. Ήθελα όμως να περνούσα με τα χρήματα που έπαιρνα. Αν είχα 600 ευρώ ήθελα να τη βγάλω μ’ αυτά. Θα έφτανα στο σημείο να ζητήσω βοήθεια από την οικογένεια μόνο αν υπήρχε μεγάλη ανάγκη».

«Και για κατούρημα να πήγαινε ο παίκτης, πηγαίναμε μαζί του»

Η Προοδευτική ήταν καλό σχολείο και για τους αμυντικούς.

«Τότε παίζαμε το κλασικό 3-5-2 με λίμπερο. Ο Γιάννης (Αγγελόπουλος) ήταν 10 μέτρα πίσω. Εγώ ο Πουλόπουλος κι ο Κουλουχέρης, τρέχαμε πίσω από έναν παίκτη που μας είχαν “βαφτίσει”. Ο καθένας έπαιρνε τον παίκτη του man to man. Είναι αυτό που λέμε: “Για κατούρημα θα πάει; Για κατούρημα θα πας κι εσύ”. Επρόκειτo για μια ομάδα που ήταν πολύ προπονημένη, ο καθένας διάλεγε την τακτική που θα ακολουθήσει. Εμείς την εφαρμόζαμε πιστά. Δεν υπάρχει λάθος και σωστή τακτική. Το απολάμβανα. Αφού αυτό ήθελε ο Σούλης, αυτό θα κάναμε. Ήθελε να διώχναμε τη μπάλα, αυτό θα κάναμε. Θυμάμαι τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, που είχα man to man τον Λυμπερόπουλο. Ήταν η χρονιά που έπαιζε βασικός ο Λυμπερόπουλος και ήταν εκτός ο Κωνσταντίνου. Τον έβαζε 10άρι στο 70′-75′ και έβαζε τον Κωνσταντίνου μπροστά μαζί με τον Ολιζαντέμπε. Απελευθερωνόταν ο Λύμπε και ξαφνικά μετά το 75′ έβαζε γκολ ο Νίκος. Επαιρνε τα ματς, κάθε φορά γινόταν αυτό. Ο Σούλης αυτό το είχε διαβάσει και έλεγε: “Αυτοί δεν περνάνε από δω μέσα”. Ελεγε: “Αφού το κάνουν συνέχεια, μην αγχώνεστε. Εσύ θα πάρεις man to man τον Λυμπερόπουλο. Στο 75′ όταν αυτοί σηκώσουν αλλαγή, εσύ μην αγχωθείς, μένεις στον Λύμπε. Πάει 10άρι ο Λύμπε; Αμυντικό χαφ εσύ πάνω του. Θα βάλω στόπερ εγώ τον Κουμεντάκο”. Σπαρτιάτης. Θυμάμαι στο ματς να σηκώνεται για αλλαγή ο Κωνσταντίνου, 0-0 το ματς. Δεν έχει βάλει ο Σούλης τον Κουμεντάκο, μου φωνάζει “περίμενε”. Πάρε εσύ τον Κωνσταντίνου και τον βάζω εγώ στην επόμενη φάση. Ποιος ξέρει τί άλλαξε στο μυαλό του Σούλη και μου λέει “μείνε”. Μέχρι να μείνω εγώ, με το που αλλάζω και πάω στον Κωνσταντίνου, πρώτη φάση, σπάνε τη μπάλα έξω, ο Λύμπε είναι ελεύθερος, κοφτή… γκολ. 0-1 και μετά έγινε 0-2.

Ο Σούλης είναι απίστευτος και το λέω με καλό τρόπο. Οι συνθήκες που δουλεύαμε τότε, με Βούζα γυμναστή, ήταν τρομερές. Κάναμε κυκλική προπόνηση που τότε δεν ήξερες τί σημαίνει. Εχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ είδα τέτοιο πρόγραμμα προπόνησης με τον Κέζο στην ΑΕΚ. Ήμασταν όλοι στα… κόκκινα, πολύ καλή εκγύμναση. Είναι κι αυτό το πάθος που βγάζει η Προοδευτική.

Αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις! Εγώ αυτό το έζησα για δύο χρόνια, ήταν άλλα παιδιά που το έζησαν για επτά και πλέον χρόνια, ο Καραναστάσης, ο Ανδράλας, ο Πάντος είναι Προοδευτική. Αυτοί ήξεραν την ομάδα από την καλή και την άσχημη, από όλες τις πλευρές. Ήταν κι ο συγχωρεμένος ο Δαδίτσος, ο Γιδάκος… Ήταν σχολείο απ’ όλες τις απόψεις. Ο κόσμος σε λάτρευε γιατί έβλεπε παιδιά που παλεύουν και τρέχουν».

Θυμάσαι κάποια ωραία ιστορία να μας πεις;

«Να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι πολλά. Εχω κενό μνήμης. Όταν ακούς τον Πάντο να μιμείται τον Σούλη, όπως έκανε στην προπόνηση ή τον συγχωρεμένο τον Αλέφαντο, τι να σας πω εγώ. Θα σας πρότεινα να πάτε στον Τάσο να σας τα πει. Θυμάμαι μια φορά που είχε μαλώσει ο Σούλης με τον Αρχοντούλη. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα. Μάλωναν μέσα στα αποδυτήρια, είχαν βάλει στη μέση το κρεβάτι του μασάζ και εμείς καθόμασταν γύρω γύρω και τους κοιτούσαμε. Ο ένας έβριζε τον άλλον, ο ένας να κυνηγάει τον άλλον. Ελεγα από μέσα μου: “Μαλάκα τι ζω”. Είχαμε τρομερές σχέσεις, όμως. Οικογενειακές! Είχα την τύχη να ανέβουμε κατηγορία, να είμαι μέλος στην καλύτερη χρονιά της Προοδευτικής στην Α’ Εθνική, είχαμε κάνει και το διπλό στον Παναθηναϊκό. Ήμασταν ψηλά και από τον Γενάρη και μετά δεν πήραμε πόντο, ήταν λες και κάναμε διακοπές. Είχαμε επαναπαυθεί ότι σωθήκαμε».