Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας το σύνολο του συνδυασμού «Η Θεσσαλία της Καρδιάς μας» με επικεφαλής τον καρδιοχειρουργό Νίκο Τσιλιμίγκα.
Αναλυτικά:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ»
Ο Συνδυασμός μας έχει ως εξής:
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Καρδίτσας
2 ΓΚΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Καρδίτσας
3 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ Καρδίτσας
4 ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Καρδίτσας
5 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Καρδίτσας
6 ΜΠΟΜΠΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Καρδίτσας
7 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Καρδίτσας
8 ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Καρδίτσας
9 ΡΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΒΑΙΟΥ Καρδίτσας
10 ΣΚΑΡΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ Καρδίτσας
11 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Καρδίτσας
12 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καρδίτσας
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ /ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΑΡΜΑΝΙΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΗΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 ΚΑΡΤΣΙΑΦΛΕΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 ΚΟΜΗΤΣΑΣ ΡΙΖΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
13 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
14 ΛΙΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
15 ΜΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
16 ΜΙΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
17 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
18 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
19 ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
20 ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
21 ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
22 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
23 ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
24 ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
25 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
26 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
27 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΘΑ του ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
28 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
29 ΧΡΥΣΑΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
30 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1 ΖΑΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΙΟΥ
Μαγνησίας
2 ΖΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ
Μαγνησίας
3 ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
Μαγνησίας
4 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μαγνησίας
5 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Μαγνησίας
6 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Μαγνησίας
7 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μαγνησίας
8 ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μαγνησίας
9 ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Μαγνησίας
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μαγνησίας
11
ΠΙΣΣΑΡΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μαγνησίας
12 ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μαγνησίας
13
ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ Μαγνησίας
14
ΤΟΠΑ
ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαγνησίας
15
ΤΣΑΓΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μαγνησίας
16 ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Μαγνησίας
17 ΤΣΟΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μαγνησίας
18 ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μαγνησίας
19 ΧΑΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Μαγνησίας
20 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Μαγνησίας
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
1 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σποράδων
2 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΓΑΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σποράδων
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΩΜΑ Τρικάλων
2 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τρικάλων
3 ΜΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Τρικάλων
4 ΜΕΜΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Τρικάλων
5 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ Τρικάλων
6 ΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ Τρικάλων
7 ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ – ΚΡΥΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τρικάλων
8 ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τρικάλων
9 ΣΦΥΡΛΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΗΝΑ Τρικάλων
10 ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ Τρικάλων
11 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Τρικάλων
12 ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ Τρικάλων
13 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Τρικάλων
14 ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τρικάλων