Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+Δράση ΚΑ107-Διεθνής Κινητικότητα, διοργανώνει εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή, τον Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ, James Tin-Yau Kwok.

Ο καθηγητής James Tin-Yau Kwok είναι Μηχανικός Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και κάτοχος Ph.D από το Hong Kong University of Science and Technology. Διετέλεσε Συνεργάτης Εκδότης (Associate Editor) του επιστημονικού περιοδικού IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems από το 2006 έως το 2012 και επί του παρόντος εργάζεται ως Συνεργάτης Εκδότης του περιοδικού Neurocomputing. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Asia Pacific Neural Network Society (APNNS).

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει κυρίως Kernel methods, Machine learning, Pattern recognition, Artificial neural networks. Applications: Computer vision and image processing, speech processing, pervasive computing.

Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, & Μηχανικών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 – 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (τηλ: 2410-684708, 709, postgraduate@teithessaly.gr), αλλά και να χρησιμοποιήσουν τον ιστοχώρο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διεύθυνση http://de.teithessaly.gr/master