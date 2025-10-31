«Πανεθνικός διάλογος για τους αγρότες» με επίκεντρο τη Θεσσαλία για το ΠΑΣΟΚ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επί χρόνια χειμάζεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από πολλούς δείκτες και κυρίως από την αισθητή τάση απομάκρυνσης νέων ανθρώπων οι οποίοι είχαν αρχικά στα σχέδιά τους να παραμείνουν στον τόπο τους ως αγρότες… Ειδικά για τη Θεσσαλία οι αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές (Ιανός, Daniel, Elias), οι ζημιές σε συγκεκριμένα προϊόντα, η πανώλη και κυρίως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, αφήνουν πίσω μια πρωτόγνωρη εικόνα αποσάθρωσης της «βαριάς βιομηχανίας» για την περιοχή…

Αυτοί είναι προφανώς κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να πραγματοποιήσει αύριο Σάββατο στη Λάρισα τον «Πανεθνικό διάλογο για τους αγρότες».

Στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα θα βρεθούν εκπρόσωποι παραγωγών, φορέων του πρωτογενούς τομέα, επιστήμονες ώστε να δουν που ακριβώς βρίσκεται τώρα η κατάσταση και τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα…

Στις 4.30 μ.μ. θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ενώ αργότερα το απόγευμα θα λάβει τον λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ώστε να αναπτύξει τις θέσεις του κόμματος για τον πρωτογενή τομέα, όπως και για ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας (π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συνάμα, ο κ. Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας το Σαββατοκύριακο.

Με άλλα λόγια το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να «σηκώσει» τα ζητήματα των αγροτών, καθώς η κρίση στον πρωτογενή τομέα μαίνεται…

Γ.Α.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET