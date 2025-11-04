Παντρεύτηκε ο Στέργιος Παπαχρήστος και η Κατερίνα-Μαρία Χατζηπλή (φωτογραφίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με την εκλεκτή της καρδιάς του Κατερίνα-Μαρία Χατζηπλή, παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο ο Βολιώτης Ολυμπιονίκης Στέργιος Παπαχρήστος. Ο κορυφαίος κωπηλάτης, ο οποίος κατέκτησε την 4η θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το 2012 και έχει μετάλλια και διακρίσεις σε Παγκόσμιες, Πανευρωπαϊκές, Μεσογειακές, Βαλκανικές και Πανελλήνιες διοργανώσεις, έκανε το επόμενο βήμα στη ζωή του και αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης με την αγαπημένη του, ενώπιον Θεού κι ανθρώπων.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, με κουμπάρους τους Ηλία Μπέλλα και Θεοδόση Τραυλό. Οι νεόνυμφοι δε πέρασαν μέσα από αψίδα με… κουπιά που έστησαν φίλοι και συναθλητές.