Με δεύτερη συνεχόμενη παρουσία, ο Δήμαρχος Τρικκαίων μεταφέρει την εμπειρία του Δήμου σε μια ευρεία συζήτηση πανελλήνιου περιεχομένου για το μέλλον της χώρας. Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών του 2019 προσκάλεσε τον κ. Παπαστεργίου να μετάσχει σε πάνελ – διαγωνισμό για νέες ιδέες για τις πόλεις.

Και ο κ. Παπαστεργίου κατέθεσε την εμπειρία και την προοπτική για τις ελληνικές πόλεις τα επόμενα χρόνια. Αυτές συνοψίζονται στα εξής:

– Το «μυστικό» δεν είναι η τεχνολογία ως αυτοσκοπός

– Η τεχνολογία είναι το μέσο που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας για να την αλλάξουμε

– Η πιο απλή και πιο δύσκολη συνάμα εφαρμογή (application) είναι να φέρουμε τον πολίτη μέσα στην πόλη, να αποφασίζει για αυτή, να τη συνδιαμορφώνει, ξεκινώντας από τα απλά ζητήματα

– Στόχος είναι η συμμετοχή ενάντια στην απαξίωση και την αδιαφορία

Και έθεσε δύο παραδείγματα υπ’ όψιν των παρακολουθούντων το πάνελ:

Α. Καμία εφαρμογή, δεν θα μας πείσει να μην καπνίζουμε σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Β. Καμία τεχνολογική καινοτομία δεν θα μας πείσει να κυκλοφοράμε με ποδήλατα

Αυτές οι απόψεις μάλιστα κατατέθηκαν στη διάρκεια ενός πάνελ που αφορούσε επακριβώς τις τεχνολογίες, καθώς είχε ως τίτλο το Hack the City (σε ελεύθερη απόδοση, ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στην τάχιστη ανάπτυξη ιδεών και στην «πλάγια» παράκαμψη ενός οποιουδήποτε συστήματος). Το συνδιοργάνωσαν, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το The Boston Consulting Group, με ομάδες νέων να προβάλλουν τις ιδέες τους. Μάλιστα ο κ. Παπαστεργίου απευθυνόμενος στους νέους δημιουργούς, επεσήμανε τις δύο πολύ όμορφες στιγμές της δημαρχιακής του θητείας, όταν μετείχε στους διαγωνισμούς Hackathlon της ΚΕΔΕ. Σε αυτούς, όπως τόνισε, αποδείχθηκε ότι οι νέοι επιστρέψουν στις πόλεις με ιδέες, με όραμα, με όρεξη. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε τις ιδέες του, σε μια διαδικασία στην οποία μετείχαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Σπ. Πένγκας, ο π. Υπουργός Πολιτισμού –Τουρισμού και υποψήφιος Δήμαρχος αθηναίων κ. Παύλος Γερουλάνος, ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, πρόεδρος και διευθυντής της εταιρείας ανάπτυξης και ακινήτων Dimand SA, με συντονιστή τον κ. Βασίλη Αντωνιάδη, , συμμέτοχο, διευθυντή και περιφερειακό οικονομικό διευθυντή Κεντρικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής του διεθνούς οίκου συμβούλων και μάνατζμεντ The Boston Consulting Group (BCG).

Η διοργάνωση των Δελφών αποτελεί τον μείζονα χώρο συνάντησης και παρουσίασης ιδεών και σκέψεων για το μέλλον της χώρας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Φέτος, το 2019, παρέστησαν και μίλησαν, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι πολύ μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, στελέχη πολυεθνικών (Sani/Ikos Group, VIDAVO, BCG, Dimand S.A., Microsoft Greece, Cyprus and Malta, AbbVie Pharmaceuticals SA, Athens Medical Group, Worldhotels Switzerland Association, ExxonMobil, Pyramis Metallourgia S.A., VoxEU.org, BCG Paris, World Bank Group και πλήθος άλλων), Ελληνες στελέχη επιχειρήσεων του εξωτερικού, πρέσβεις ή υπουργοί ξένων κρατών, πολιτικοί.