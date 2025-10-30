Πως εξαπάτησαν υπάλληλο και διανομέα στη Θεσσαλία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών.

Ειδικότερα, την 31-07-2025 το μεσημέρι στη Λάρισα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο καταστήματος και προσποιούμενος τον αστυνομικό-πελάτη, παρήγγειλε προϊόντα, τα οποία θα παραλάμβανε από το κατάστημα, ενώ ακολούθως, ζήτησε από την υπάλληλο, προς «εξυπηρέτησή» του, τον αριθμό τηλεφώνου του διανομέα του καταστήματος, δήθεν για να του παραδώσει προϊόντα – ψιλικά.

Η παθούσα πείστηκε και ακολούθως, ο διανομέας, καθ΄υπόδειξη της, γνωστοποίησε στον άγνωστο δράστη τους κωδικούς -12- προπληρωμένων καρτών που προμηθεύτηκε από περίπτερα της πόλης, συνολικού ύψους -1.150- ευρώ.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι σε λογαριασμούς των δύο ταυτοποιημένων δραστών πιστώθηκαν οι προαναφερόμενες προπληρωμένες κάρτες.