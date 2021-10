Προχωρούν οι εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

16 Shares Share Tweet

Με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη Λάρισα, συνεχίζονται οι εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο της πόλης που όσο περισσότερο ολοκληρώνεται τόσο περισσότερο εντυπωσιάζει τους πολίτες. Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι το έργο της Αποκατάστασης του Αρχαίου θεάτρου Λάρισας συμμετέχει στο 4th International Conference on Protection of Historical Constructions (PROHITECH 2020) που διοργανώνεται στις 25-27 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, επικεφαλής της επίβλεψης του έργου, Προϊστάμενος του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ειδικών κατασκευών καθώς και σε θέματα ανίχνευσης των κατασκευών με την μέθοδο των υπερήχων (Level II) και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας του Έργου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Μνημείων και Συνόλων καθώς και στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών συμμετέχουν με τις εξής ανακοινώσεις :

DIGITAL DOCUMENTATION AND 3D MODELLING IN THE RESTORATION OF THE FIRST ANCIENT THEATRE OF LARISSA, GREECE

PROPOSAL FOR THE RESTORATION OF THE SKENE OF THE FIRST ANCIENT THEATRE OF LARISSA, GREECE

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εξέλιξη των εργασιών στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας:

Πηγή: Larissanet.gr