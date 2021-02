Προληπτικός έλεγχος κατά του καρκίνου σε προνομιακές τιμές από το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

1 Shares Share Tweet

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου ( World Cancer Day ) στις 4 Φεβρουαρίου, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προσφέρει προληπτικές εξετάσεις σε προνομιακές τιμές, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Κλινικής, αποσκοπώντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την έγκαιρη πρόληψη των συχνότερων μορφών καρκίνου.

Ειδικότερα, τα πακέτα των εξετάσεων περιλαμβάνουν:

Μαστογραφία και υπέρηχος μαστού στην προνομιακή τιμή των 40€

Καλέστε μας στο 2410 996070 – 996051 (08:00 -21:00) για το ραντεβού σας

Εξέταση PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) στην προνομιακή τιμή των 20€

Καλέστε μας στο 2410 996000 όλο το 24ωρο για το ραντεβού σας

Σπιρομέτρηση και ακτινογραφία θώρακος στην προνομιακή τιμή των 25€

Καλέστε μας στο 2410 996000 όλο το 24ωρο για το ραντεβού σας

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις συνοδεύονται από δωρεάν κλινική εξέταση και θα πραγματοποιούνται το διάστημα από 5 έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου ( https://www.uicc.org/ ) που εκπροσωπεί 800 οργανώσεις σε 155 χώρες του κόσμου. Στόχος της είναι να αποτρέψει πιθανούς θανάτους εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για τον καρκίνο, όπως επίσης να ασκήσει πίεση σε Κυβερνήσεις και πολίτες κρατών σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν δράση κατά της ασθένειας.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια της Πολιτείας, των Ιδιωτικών Φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών για την ενημέρωση, την ορθή πρόληψη και γρήγορη διάγνωση του καρκίνου.

«Είμαι και Μπορώ» (I Am and I Will)

είναι το παγκόσμιο μήνυμα της Ημέρας κατά του Καρκίνου υπενθυμίζοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης στην καταπολέμηση της ασθένειας!