Στην Καρδίτσα και στο ΠΘ η Υπουργός Πολιτισμού- Θα συμμετάσχει σε ημερίδα για την χειροτεχνία

Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η Χειροτεχνία ως μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών», την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 14:30, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στον ρόλο της χειροτεχνίας ως παράγοντα περιφερειακής ανάπτυξης, ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών και δημιουργίας νέων επαγγελματικών ευκαιριών. Στόχος είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων, των πρώτων υλών, της καινοτομίας και των συνεργειών που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Στην ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στον διάλογο για την επόμενη ημέρα της ελληνικής χειροτεχνίας.

Την ημερίδα θα τιμήσουν με χαιρετισμούς οι:

• Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

• Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

• Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• Ιωάννης Καζόγλου, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

• Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, Διευθύντρια, Ομότιμη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

• Μαρία Σπανού, Ιστορική Ερευνήτρια, Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη στρατηγική ανασύστασης και ανάπτυξης της ελληνικής χειροτεχνίας, από την κ. Γλυκερία Καραγκούνη, Καθηγήτρια Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογιών Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θα ακολουθήσει παρουσίαση του Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των τριών συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη χειροτεχνία και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η ενότητα αναδεικνύει πώς οι νέες τεχνολογίες και η επιστημονική γνώση μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση του κλάδου στη σύγχρονη εποχή.

Η επόμενη ενότητα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κοινού Ερευνητικού Έργου τριών Πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Μελέτη Των Αλυσίδων Αξίας Και Των Υλικών στην Οικοτεχνία – Χειροτεχνία» για τις «Ελληνικές Πρώτες Ύλες στην Ελληνική Χειροτεχνία: Ξύλο, Άργιλος, Μαλλί», .

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση με θέμα «Η Αναπτυξιακή Δυναμική της Χειροτεχνίας σε Ελλάδα και Κύπρο», με τους διακεκριμένους ομιλητές κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, Ιδρυτή του Policy Lab, πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού, Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου, και κ. Μαρία Αναξαγόρα, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου.

Η συζήτηση θα εστιάσει στις προοπτικές, τις προκλήσεις και τη θεσμική στήριξη του κλάδου, καθώς και στη διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της χειροτεχνίας και των εφαρμοσμένων τεχνών.

Μετά το πέρας της ημερίδας, θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα και επίσκεψη στο εργαστήριο της Δομής Καρδίτσας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού «Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης, Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας», που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – NextGenerationEU.