Στρατιωτικός ο 31χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Λάρισα

Στρατιωτικός 31 ετών ο οποίος υπηρετεί σε στρατιωτική μονάδα της Κω από το 2021 μέχρι σήμερα και πολύ αγαπητό πρόσωπο, τόσο στην τοπική κοινωνία της Κω, όσο και της Λάρισας, βρίσκεται πολυτραυματίας τροχαίου ατυχήματος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, στην οποία μετέβη ως αδειούχος προκειμένου να περάσει ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του.

Όπως αναφέρει στο vimatisko.gr η οικογένεια του θύματος, «ο 31χρονος εγκαταλείφτηκε από τον οδηγό του τζιπ 67 ετών από τον οποίο χτυπήθηκε, επιστρέφοντας στο σπίτι του με δίκυκλο το βράδυ της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, γύρω στις 11:05.

Την επομένη του ατυχήματος και αφότου ο οδηγός παραδόθηκε μετά από κάποια ώρα στις αρχές, οι συγγενείς του εμπλεκόμενου οδηγού επισκέφθηκαν τον πολυτραυματία στρατιωτικό στη ΜΕΘ και συνομίλησαν με τους συγγενείς του, ισχυριζόμενοι ότι ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του στρατιωτικού στον δρόμο.

Χαρακτηριστικά ανέφεραν πως ο οδηγός άκουσε ένα «κτακ», παρ’ όλη τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η οποία αποδεικνύεται από τα συντριπτικά τραύματα του στρατιωτικού, νομίζοντας πως επρόκειτο για λάσπες που ξεκόλλησαν από τις ρόδες του τζιπ».

Με πληροφορίες από το vimatisko.gr