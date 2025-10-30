Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο εδώλιο στελέχη του ΟΣΕ και εταιρείας security

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας που αφορά στα χαμένα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης πριν τη σύγκρουση της στα Τέμπη με την επιβατική αμαξοστοιχία η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 57 ανθρώπων.

Αυτή είναι η πρώτη δίκη που γίνεται μετά την τραγωδία. Η έδρα μετά τη διακοπή στις 13 Οκτωβρίου ζήτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη σημερινή δικαστική διαδικασία Στο εδώλιο κάθονται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και της απείθειας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας στην απείθεια. Την ίδια ώρα για την υπόθεση και την δικογραφία που αφορά στις εκταφές και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων , σχετικό αίτημα έχουν καταθέσει ήδη 7 συγγενείς θυμάτων.

Πηγή: protothema.gr