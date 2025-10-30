Τέμπη – δίκη για κάμερες: Ένταση και προσωρινή διακοπή στο δικαστήριο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων των Τεμπών και συνυγορου υπεράσπισης κατηγορούμενου σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας κατά τη συζήτηση επί του αιτήματος αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης που ζήτησε συνυγορος υπεράσπισης.

Η ένταση ξεκίνησε από μια φράση του συνηγόρου προς την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας με τους συγγενείς να αγανακτούν και να φωνάζουν «ντροπή» προς τον συνήγορο ζητώντας παράλληλα να εμφανιστούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο λόγω της έντασης διέκοψε προσωρινά και αναμένεται να ανέβει ξανά στην έδρα μέσα στην επόμενη ώρα.

Να σημειωθεί πως πριν την διακοπή ο συνήγορος συγγενών θυμάτων κ. Δημήτρης Σκαριπας ζήτησε και έλαβε άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να παρασταθεί στη δίκη επισημαίνοντας έτσι πως δεν υπάρχει κόλλημα από τους δικηγόρους και δεν μπορεί να δωθεί αναβολή για αυτόν τον λόγο.

Η πλευρά ης υποστήριξης ζητά να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και να διατάξει η εισαγγελέας την βίαιη προσαγωγή των άλλων δύο κατηγορουμένων που δεν παρέστησαν σήμερα στο δικαστήριο.

Πηγή: Larissanet.gr