Τέμπη – δίκη για κάμερες: Νέο αίτημα αναβολής κατέθεσε η πλευρά των κατηγορουμένων (βίντεο)

Αίτημα αναβολής κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στην δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Το αίτημα έχει να κάνει με δικονομικά ζητήματα σχετικά την μη δυνατότητα παράστασης των συνηγόρων με βάση απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και το αν το δικαστήριο κατά την προηγούμενη δικάσιμο έπρεπε να διακόψει ή να αναβάλει την υπόθεση.

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα προκειμένου να μελετήσει τα σχετικά έγγραφα και να προσέλθει η κα Κωνσταντοπούλου ενώ εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ.Κυριακος Βελόπουλος σχολίασε την συμπεριφορά δικηγόρων των κατηγορουμένων κάνοντας λόγο για μπουλινγκ σε βάρος της έδρας.

Το θέμα της αναβολής σχολίασαν επίσης ο παππούς του Παναγιώτη Κουτσόπουλου που έχασε την ζωή του στα Τέμπη Γιώργος Κουτσόπουλος και η δικηγόρος οικογενειών κα Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Πηγή; Larissanet.gr