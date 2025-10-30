Θρήνος για τον θάνατο 50χρονης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε ηλικία 50 ετών απεβίωσε η Αρετή Παπαμιχαήλ-Νταμάτη, μητέρα δυο παιδιών. Η ανάρτηση του συζύγου της Γιώργου Νταμάτη αναφέρει “Με ανείπωτο πόνο και οδύνη, σας ενημερώνω πως η αγαπημένη μου σύζυγος,

Αρετή έφυγε από κοντά μας.

Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, ευαισθησία και δύναμη.

Η παρουσία της φώτιζε τις ζωές όλων μας. Ήταν το στήριγμά μου, η χαρά και η ψυχή της οικογένειάς μας.

Άφησε πίσω της αγάπη, μνήμες και μια σιωπή που τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 30/10, ώρα [16:00], στον Αγίας Τριάδας στη Φιλιππούπολη.

Αντί στεφάνων, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να κάνετε μια δωρεά στη μνήμη της σε Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων αυτιστικών ατόμων Ν. Λάρισας.

Και σε σένα, αγάπη μου…

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το κενό που άφησες.

Ακόμα περιμένω να σε δω να χαμογελάς, να μου πεις «όλα καλά θα πάνε».

Η καρδιά μου αρνείται να δεχτεί πως έφυγες, γιατί μέσα μου είσαι πάντα εδώ.

Σε ευχαριστώ για όσα μου χάρισες, για τα παιδιά μας, για την αγάπη σου, τη ζεστασιά σου, τη ζωή που χτίσαμε μαζί.

Θα συνεχίσω να σε κουβαλώ μέσα μου, σε κάθε ανάσα, σε κάθε σκέψη, σε κάθε μέρα που ξημερώνει χωρίς εσένα.

Αντίο, ψυχή μου.#

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε…

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λάρισας.

Πηγή: Larissanet.gr