Με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να μας αποχαιρετίσει ο Μάιος στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα βρέχει και σήμερα το μεσημέρι, ενώ κατά τόπους αναμένονται ισχυρές βροχές που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-05-2017
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ – ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ), ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ . ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 22 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ . ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 EΩΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 23 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 24 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 24 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.