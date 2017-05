0 SHARES Share Tweet

Γερμανικές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εκδόσεων είναι σε στάδιο συνομιλιών για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εταιρείες για την αποθήκευση και διαχείριση προσωπικών δεδομένων με ασφάλεια, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να προβαίνουν σε online αγορές από διαφορετικά καταστήματα χωρίς να πρέπει να περνούν τα στοιχεία τους κάθε φορά.

Όπως επισημαίνει το Reuters, το σχέδιο αυτό παραπέμπει σε μια πρωτοβουλία στηις ΗΠΑ από το Facebook, που δημιούργησε το Facebook Connect για να επιτρέπει στην είσοδο σε πολλαπλές ιστοσελίδες με μία και μόνη «ταυτότητα».

Οι Allianz, Axel Springer, Daimler, Deutsche Bank, το think tank Core και η Here Technologies υπέγραψαν μία «declaration of intent» για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εγγραφής/ καταγραφής, e-identity και υπηρεσιών data, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι εταιρείες. «Η ιδέα πίσω από τη συνεργασία είναι η παροχή μιας ανταγωνιστικής, ευρωπαϊκής απάντησης στους κύριους “παίκτες” της οικονομίας των ψηφιακών πλατφορμών» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σχετικά με τους αναμενόμενους προβληματισμούς περί ασφαλείας και προστασίας ιδιωτικότητας, οι εταιρείας διαβεβαιώνουν πως σκοπός είναι η εγγύηση και εξασφάλιση των υψηλότερων στάνταρ ασφαλείας και προστασίας δεδομένων.

Η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία έχει ακόμα απόσταση μπροστά της για να αρχίσει κανονικά (εκτιμάται πως μιλάμε για μήνες), ωστόσο οι εταιρείες ανακοινώνουν τα σχέδιά τους από τώρα για να προσελκύσουν περισσότερους δυνάμει συνεργάτες.

Όσον αφορά στις online αγορές, οι πελάτες που θα χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία θα παρέχουν ένα «master key» στα καταστήματα για να αποκτούν αυτά με τη σειρά τους πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας στην ψηφιοποίηση» είπε ο Κριστιάν Σέβινγκ, αναπληρωτής CEO της Deutsche Bank. «Η στιγμή είναι κατάλληλη για μια τέτοια πρωτοβουλία πλατφόρμας. Θα αυξήσει τη νομική βεβαιότητα για τους πελάτες και θα ενισχύσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας» πρόσθεσε.