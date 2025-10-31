Συνελήφθη για ηχορύπανση προσωρινή υπεύθυνος καταστήματος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνελήφθη, χθες (30-10-2025) το βράδυ στον Βόλο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, ένας 18χρονος, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ), ιδιοκτησίας 81χρονης που αναζητείται, και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.