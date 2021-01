Αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων

1 Shares Share Tweet

Αλλαγές υπάρχουν στις γραμμές Νο1, Νο2, Νο3, Νο4 και Νο5 που ουσιαστικά υπάρχει μια μικρή πύκνωση. Όπως γνωστοποιήθηκε από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και για τις καθημερινές διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή

-No 1

Από Άναυρο: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00

Από Πέτρου και Παύλου: 6.00, 6.30, 6.51, 7.21, 7.51, 8.21, 8.51, 9.21, 9.41, 10.01, 10.21, 10.41, 11.01, 11.21, 11.41, 12.01, 12.21, 12.41, 13.01, 13.21, 13.41, 14.01, 14.21, 14.51, 15.21, 15.51, 16.21, 16.51, 17.21, 17.51, 18.21, 18.51, 19.21, 19.51, 20.21, 20.51, 21.21, 22.21

-Νο 2

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35

Από Πανεπιστήμιο: 7.00, 7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05

-Νο 3

Από ΜΕΤΚΑ: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Από Άναυρο: 5.50, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.00

-Νο 4

Από ΟΑΕΔ: 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, *8.20, 8.50, ^9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, ^12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.50, 15.20, 16.20, 16.50, 17.20, *18.20, 19.20, 20.20, *21.00

Από Αηδονοφωλιές: 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20, *8.50, 9.20, ^9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, ^12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, *18.50, 19.50, 20.50, *21.25

(*) Άγιος Ονούφριος

(^) Άγιος Ονούφριος πλατεία

-Νο 4 (Κατηχώρι – Σταγιάτες): 8.20 και 14.30 από Αηδονοφωλιές

-Νο 5

Από Κεντρική Αφετηρία: 5.20, 6.00, *6.30, 7.30, *8.30, *9.00, 9.30, *10.00, 10.30, *11.00, 11.30, *12.00, 12.30, *13.00, 13.30, *14.00, *14.30, *15.00, 15.30, *16.00, *16.30, 17.30, *18.30, 19.30, 20.15, *21.00

Από Λεχώνια/Πλατανίδια: 5.50, 6.30, *7.05, 8.05, *9.05, *9.35, 10.02, *10.35, 11.05, *11.35, 12.05, *12.35, 13.05, *13.35, 14.05, *14.35, *15.05, *15.35, 16.05, *16.35, *17.05, 18.05, *19.05, 20.05, 20.50, 21.35

Όλα τα δρομολόγια με (*) τερματίζουν στα Πλατανίδια

-Νο 6 (Αφετηρία ΟΑΕΔ): 7.00, 8.10, 10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 21.10

-No 7 (Άλλη Μεριά): 9.20 από Αηδονοφωλιές και 12.00 από Κεντρική Αφετηρία

-Νο8

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 8.00,11.25, 13.50

Από Διμήνι: 8.10, 11.35, 14.00

-Νο 9

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.05, 10.05, 14.05

Από Μελισσάτικα: 7.35, 10.35, 14.35

-Νο 11

Από Κεντρική Αφετηρία: 9.30, 10.30, 15.30, 16.50

Από Νέο Κοιμητήριο: 9.45, 10.45, 16.10, 17.10

-No 15

Από Άναυρο: 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Από Παλιά: 6.30, 7.25, 8.25, 8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25

-Νο 49

Από Κεντρική Αφετηρία: 8.40, 12.40

Από Αγία Παρασκευή: 9.05, 13.05

Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουμε το επιβατικό κοινό πως η διοίκηση των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου λαμβάνει δραστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό (COVID-19). Καθημερινά πραγματοποιούνται απολυμάνσεις σε όλα τα λεωφορεία, σε όλα τα εκδοτήρια εισιτηρίων και σε όλες τις κεντρικές στάσεις όπου υπάρχουν στέγαστρα και χώρος αναμονής επιβατών με ειδικά σκευάσματα και συγκεκριμένα ειδικά βιολογικά απολυμαντικά εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Η απολύμανση γίνεται σε καθημερινή βάση τόσο στην έναρξη και στην λήξη της βάρδιας όσο και ενδιάμεσα των δρομολογίων σε όλο το εσωτερικό των λεωφορείων.

Σε ότι αφορά την προστασία των εργαζομένων οι Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου έχουν προχωρήσει στην προμήθεια αντισηπτικών και μασκών (για χρήση μόνο των εργαζομένων) τα οποία και έχουν τοποθετηθεί σε σταθμούς (κεντρικό σταθμαρχείο), εκδοτήρια, γραφεία και όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες.