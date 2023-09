Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του ΠΘ ο Καθηγητής Χειρουργικής στο Imperial Nagy Habib

0 Shares Share Tweet

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» της Βιόπολης Λάρισας θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή προς τιμήν του Professor of Surgery στο Imperial College London και Hammersmith Hospital κ. Nagy Habib κατά την οποία θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Καθηγητής Nagy Habib είναι επικεφαλής Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων, στο Hammersmith Hospital και τέως Πρύτανης του Imperial College London. Πρωτοστάτησε στη μεταφραστική έρευνα διενεργώντας τις πρώτες κλινικές δοκιμές στη γονιδιακή θεραπεία και τη χρήση βλαστοκυττάρων για τη θεραπεία ηπατικών παθήσεων και καρκίνου. Είναι εφευρέτης επτά ξεχωριστών χειρουργικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται ευρέως πια στη χειρουργική των όγκων. Για περισσότερο από μία δεκαετία ο καθηγητής Habib είχε μία στενή διασύνδεση και συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεργαζόμενος με την ομάδα του Καθηγητή Δ. Ζαχαρούλη.

Ο καθηγητής Habib έχει τιμηθεί από όλες τις Εταιρείες Χειρουργικής υψηλού κύρους παγκοσμίως. Είναι κάτοχος χρυσού βραβείου από την επιτροπή κλινικής αριστείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ανακηρύχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους χειρουργούς της Βρετανίας από το Saturday Times Magazine.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

– Προσφώνηση του Professor of Surgery στο Imperial College London και Hammersmith Hospital κ. Nagy HABIB από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Δ. ΜΠΙΛΛΙΝΗ.

– «Έπαινος» προς τον Professor Nagy HABIB από τoν Καθηγητή Δημήτριο Χ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ.

– Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του Επιτηβεννίου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Θεόφιλο Σ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ.

– Ομιλία του τιμώμενου με θέμα:

“Evolution of therapeutic concepts in liver, biliary and pancreatic surgery ”