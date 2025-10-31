Ανακομιδή των Λειψάνων Αγίων Γεωργίου και Αποστόλου του Νέου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τιμάται η μνήμη του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη

Την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου του Νέου τιμά η Εκκλησία τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Στην Iερά Μητρόπολη Δημητριάδος πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί:

Αγίου Γεωργίου Βόλου

Την παραμονή της εορτής, Κυριακή 2/11, στις 6.00 μ.μ. θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, χοροστατούντος του Επισκόπου Ολβίας κ.Επιφανίου.

Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα, θα τελεστεί στις 5.30 μ.μ., ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Γεώργιο.

Αγίου Γεωργίου Φερρών

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί στις 6.00 μ.μ., ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πρωτ. Νικολάου Νασιώκα, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Άγιος Γεώργιος Νηλείας

Την Κυριακή 2/11, στις 6.00 μ.μ., θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Αγίου Αποστόλου του Νέου Αγίου Λαυρεντίου

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Μαξίμου Παπαϊωάννου, Πρωτοσυγκέλλου της ΙΜΔ, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Επισκόπου Ολβίας κ.Επιφανίου.

Αγίου Αποστόλου του Νέου Βόλου

Την παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Μνήμη Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη

Τη μνήμη του Νεοφανούς Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη τιμά η Εκκλησία στις 4 Νοεμβρίου και όπως κάθε χρόνο, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Κορώπης, όπου την παραμονή, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, θα τελεστεί στις 6.00 μ.μ., ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας.