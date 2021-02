Αναζητούνται μαθητές με λαμπρές ιδέες, εφευρέσεις και δεξιότητες…

Η Πανδώρα Σιφνιώτη STEM Director στη SciCo, εξήγησε γιατί αλλάζει πλέον η κατάσταση και στην Ελλάδα στην έρευνα και την καινοτομία

Ο διαγωνισμός STEM STARS GREECE αποτελεί μέρος της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου των δυο χωρών. Ο φετινός διαγωνισμός εντάσσεται επίσης στη σειρά προγραμμάτων που υποστηρίζει η Πρεσβεία των Η.Π.Α. για τον εορτασμό των 200 χρόνων Φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο διαγωνισμός τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και χορηγός είναι η Microsoft Hellas.

Η Πανδώρα Σιφνιώτη STEM Director στη SciCo/STEM STARS GREECE, μίλησε στο «Ράδιο ΕΝΑ 102,5» και στον Ηλία Κουτσερή και αναφέρθηκε στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι οι νικητές θα κερδίσουν σημαντικά βραβεία, όπως το να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό “International Science and Engineering Fair”, τον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό επιστημών παγκοσμίως, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Μάιο του 2021.

Σύμφωνα με την leader του διαγωνισμού, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της Ελλάδας γίνεται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα STEM STARS GREECE, που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 14 έως 18 χρονών, η προθεσμία για το οποίο λήγει τις επόμενες ημέρες. Αφορά τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας,

συνεργασίας, παρουσίασης και επικοινωνίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Γυμνασίου μέχρι τη Γ’ Λυκείου και οι μαθητές πρέπει να σχηματίσουν μια ομάδα, να βρουν ένα θέμα εντός του πεδίου STEM, δηλαδή στις επιστήμες, στην τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, που θα αφορά μια επιστήμη ή θα είναι συνδυασμός και των τεσσάρων επιστημών μαζί, να το ερευνήσουν και να κάνουν μια πρωτότυπη δουλειά, πάντα με την καθοδήγηση ενός καθηγητή στο σχολείο τους και να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες να εμβαθύνουν σε έναν επιστημονικό τομέα STEM του ενδιαφέροντός τους, να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας, παρουσίασης και επικοινωνίας, να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στο ευρύ κοινό, να δικτυωθούν με ανθρώπους με παρόμοια ερευνητικά ενδιαφέροντα, επιστήμονες και επαγγελματίες STEM και να κερδίσουν σημαντικά βραβεία.

Αναζητούνται πρωτότυπες ιδέες

«Ψάχνουμε για ιδέες που είναι πρωτότυπες, για έρευνα που προσφέρει κάτι καινούργιο στην ερευνητική κοινότητα και πάνω απ΄ όλα θέλουμε τα παιδιά να εμπνευστούν και να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν για να πάνε ένα βήμα παρακάτω στη σκέψη και στη μάθηση», επισήμανε η κα Σιφνιώτη.

Ο διαγωνισμός επρόκειτο να διοργανωθεί πέρυσι για πρώτη φορά, αλλά τα σχέδια των διοργανωτών χάλασε η πανδημία του Covid, ενώ ακυρώθηκαν ο τελικός στην Ελλάδα που θα γινόταν στο πλαίσιο του φεστιβάλ Επιστήμης Athens Science Festival αλλά και ο διεθνής τελικός.

Η Πανδώρα Σιφνιώτη εκτίμησε ότι υπάρχει ενδιαφέρον στα παιδιά για τον διαγωνισμό, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού που πρέπει να ενημερώσει τους μαθητές και να τους παροτρύνει – εμπνεύσει να λάβουν μέρος. Η ίδια τόνισε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις ή τα παιδιά «σπρώχνουν» τον εκπαιδευτικό, γιατί θέλουν πολύ να πάρουν μέρος και να προχωρήσουν, είτε αντίστροφα, οι εκπαιδευτικοί να «τραβάνε» τα παιδιά σ’ αυτή την κατεύθυνση.

«Τα πράγματα αλλάζουν και ανοίγουν

περισσότερες πόρτες για τους νέους»

Η ίδια εκτίμησε ότι κάνουμε δειλά βήματα προς τα μπρος ως χώρα και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, με αρκετές μεγάλες εταιρίες να φέρνουν στην Ελλάδα το κομμάτι έρευνας και ανάπτυξης, ενώ τόνισε ότι σιγά – σιγά τα πράγματα αλλάζουν και ανοίγουν περισσότερες πόρτες για τους νέους.

Σύμφωνα με την κα Σιφνιώτη, όταν τελείωσε το Πολυτεχνείο και πήγε στο Βέλγιο, δούλεψε σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρία και τόνισε ότι εκεί σε «πετάνε στα βαθειά νερά» από την πρώτη μέρα και έχουν πολλές απαιτήσεις, από την άλλη όμως, σου δίνουν την απαραίτητη στήριξη, κίνητρα και επιβράβευση, ανάλογα με την πορεία που έχεις. Στην Ελλάδα, αντίθετα, οι απαιτήσεις υπάρχουν, αλλά δεν συνάδουν με την αντίστοιχη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, σε τεχνογνωσία και εκπαίδευση και σε οικονομική επιβράβευση.

Ο διαγωνισμός

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το project που θα επιλεγεί – μπορεί να αποτελεί μια εφεύρεση – κατασκευή, μια έρευνα σχετικά με την επίλυση ενός σύγχρονου προβλήματος, ένα πείραμα, αρκεί η προσέγγιση να στηρίζεται σε μια καινοτόμο ιδέα και ένα βαθύ ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση.

Επόμενο βήμα, η υποβολή της συμμετοχής. Όλες οι εργασίες-project υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/ έως 28 Φεβρουαρίου 2021, και η τελική λίστα με τους προκριθέντες θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2021 στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικούς όρους συμμετοχής, μπορείτε να περιηγηθείτε στη διεύθυνση https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/ ή να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση stemstarsgreece@gmail.com.

Πανδώρα Σιφνιώτη

STEM Director στη SciCo/ STEM STARS GREECE

Who is who: Η Πανδώρα Σιφνιώτη αποφοίτησε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Στη συνέχεια, αποφάσισε να ασχοληθεί πιο εντατικά με τη φιλοσοφία και έκανε δεύτερο πτυχίο στη Σχολή Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας Επιστημών στο ΕΚΠΑ, όπου εξειδικεύτηκε στην Πειραματική και Ηθική φιλοσοφία. Το 2015 ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και ΑΠΘ στη «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες».

Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο ΕΜΠ, έφυγε για Βρυξέλλες όπου εργάστηκε ως ερευνήτρια στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Procter&Gamble και απέκτησε την πρώτη πατέντα στο όνομά της. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για την προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Από το Δεκέμβριο του 2019 έχει αναλάβει το ρόλο της STEM Director στη SciCo.