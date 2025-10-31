Ανησυχία του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασητικού για «πράσινο φως» στη ΜΠΕ για την πλωτή εξέδρα LNG

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της επένδυσης εγκατάστασης πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασητικό, εκφράζουν τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασητικού «Ο Παγασητικός μάς Ενώνει». Όπως αναφέρουν η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της άνω εταιρείας για δημιουργία πλωτού τερματικού σταθμού φυσικού αερίου εντός του Παγασητικού εξακολουθεί εδώ και δύο έτη να παραμένει εκκρεμής στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – παρά την ρητή δημόσια αναφορά που είχε κάνει στο παρελθόν ο τότε αρμόδιος υπουργός κ. Θ. Σκυλακάκης, σύμφωνα με την οποία «σύντομα οι πολίτες της Μαγνησίας θα ησυχάσουν για το εν λόγω ζήτημα». Έτσι ο Σύλλογός απέστειλε στον νυν υπουργό κ. Στ. Παπασταύρου την από 26/9/2025 επιστολή, με την οποία τον κάλεσαν να ενημερώσει τους πολίτες της Μαγνησίας σχετικά με την επίσημη θέση του υπουργείου για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και αν η μη εισέτι έκδοση απόφασης από το υπουργείο επί της ΜΠΕ που έχει υποβάλει η Mediterranean Gas, συνιστά σιωπηρή απόρριψη αυτής.

Επί της άνω επιστολής δεν έλαβαν καμία απάντηση από τον κ. υπουργό ή τις υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γεγονός που επιτείνει τις ανησυχίες τους ιδίως μετά και την πρόσφατη τοποθέτηση του υφυπουργού αρμόδιου σε θέματα ενέργειας κ. Ν. Τσάφου εντός της Βουλής επί σχετικής κοινοβουλευτικής ερώτησης, κατά την οποία ο υφυπουργός αρκέστηκε στη γενική αναφορά, ότι οι ΜΠΕ που λαμβάνουν έγκριση για τέτοιες εγκαταστάσεις πληρούν τους προβλεπόμενους όρους ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασητικού καλεί όλους τους πολίτες και τους επιστημονικούς και λοιπούς φορείς της Μαγνησίας, καθώς και τον τοπική αυτοδιοίκηση σε πλήρη επαγρύπνηση και ετοιμότητα, προκειμένου να αποσοβηθούν τυχόν εξελίξεις που θα διακυβεύβουν την ασφάλεια, υγεία και ευημερία του τόπου μας και των κατοίκων του.

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της επιστολής:

«Θέμα: Σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας πλωτού τερματικού σταθμού φυσικού αερίου (FSRU) εντός του Παγασητικού Κόλπου από την εταιρεία “Mediterranean Gas”.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως προφανώς γνωρίζετε, η εταιρεία «Mediterranean Gas Α.Ε.» έχει υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Σας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφορικά με τη δημιουργία πλωτού τερματικού σταθμού φυσικού αερίου (FSRU) εντός του Παγασητικού Κόλπου.

Η άνω ΜΠΕ πάσχει πληθώρας νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων, τα οποία τόσο ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασητικού, όσο και πληθώρα άλλων τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων, αλλά και πολίτες της Μαγνησίας έχουμε εγγράφως επισημάνει και κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, αλλά και ενώπιον της ΡΑΕ, και τα οποία οφείλονται ουσιαστικά στο σημείο χωροθέτησης που έχει επιλέξει η κατασκευάστρια εταιρεία εντός του Παγασητικού Κόλπου, καθώς και σε πλείστα σφάλματα, αντιφάσεις, ελλείψεις και πλημμέλειες που την καθιστούν, όχι απλώς μη επαρκώς τεκμηριωμένη και αναξιόπιστη, αλλά και άκρως επικίνδυνη.

Ενδεικτικά – και μεταξύ πολλών άλλων- θέτουμε υπόψη Σας, ότι η άνω ΜΠΕ συνομολογεί ουσιαστικά -μέσω των χαρτών απεικόνισης του σημείου χωροθέτησης και των κύκλων επικινδυνότητας, ότι εντός της πρώτης ζώνης κινδύνου (ήτοι σε απόσταση πολύ μικρότερη των 1.700 μ.-βάσει της κατάταξης του ΤΕΕ), στην οποία θα υπάρξει 100% θνησιμότητα σε περίπτωση ατυχήματος εντός του πρώτου λεπτού, βρίσκεται ολόκληρος ο οικισμός του Αγίου Στεφάνου Βόλου (περιοχή Σωρός) και εντός της δεύτερης ζώνης επικινδυνότητας με θνησιμότητα εντός του πρώτου λεπτού 1% και εγκαύματα τρίτου βαθμού 99% (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τελική θνησιμότητα), βρίσκεται τμήμα του οικισμού των Αλυκών, καθώς και οι οικισμοί Κριθαριάς και Μαράθου. Σημειωτέον δε, ότι όλες οι άνω περιοχές, για τις οποίες η ΜΠΕ θα όφειλε να περιλαμβάνει πλήρες προφίλ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (και όχι να αποσιωπά ακόμη και την ύπαρξη τους), είναι χαρακτηρισμένες ως αμιγώς οικιστικές περιοχές με επιτρεπόμενη μόνο ήπια τουριστική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Βόλου Υπ’ Αριθ. 3018/167095 Έγκριση Μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου. Είναι συνεπώς εξόφθαλμο και προφανές ακόμη και για τους πλέον αδαείς, ότι η επιλογή του σημείου χωροθέτησης εκ μέρους της εταιρείας, το οποίο δεν εντάσσεται σε μια περιοχή ήδη χαρακτηρισμένη ως βιομηχανική ζώνη (ΒΙΠΕ) αλλά σε μια αμιγώς οικιστική περιοχή, παρθένα και χωρίς καμία βιομηχανική εγκατάσταση, αποτελεί τη χείριστη εναλλακτική λύση με το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στη ζωή, την ασφάλεια, την υγεία και την περιουσία των κατοίκων, γεγονός που παραβιάζει κατάφορα τους γενικούς παραδεδεγμένους κανόνες και τις γενικές αρχές που οφείλουν να διέπουν τις ΜΠΕ περί επιλογής της βέλτιστης δυνατής λύσης για μία βιομηχανική εγκατάσταση, πολλώ δε μάλλον για μία εγκατάσταση υψηλού κινδύνου, αλλά και τις διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα την Οδηγία Seveso της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία υποχρεωτικά έχουν εναρμονισθεί όλα τα κράτη-μέλη και βέβαια η Ελλάδα.

Επειδή είναι προφανές όχι απλώς για τους τοπικούς επιστημονικούς και λοιπούς φορείς που διαθέτουν τη δέουσα τεχνογνωσία και εξέτασαν την υποβληθείσα ΜΠΕ, αλλά ακόμη και για τους απλούς πολίτες που διαθέτουν κοινή λογική, πολλώ δε μάλλον για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Σας που φέρεται να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και γνώση, ότι η ΜΠΕ που έχει υποβάλει η εταιρεία “Mediterranean Gas” πρέπει να απορριφθεί ρητά και κατηγορηματικά από την ως άνω Υπηρεσία σας.

Επειδή επ’ αυτού είχε τοποθετηθεί δημοσίως και ο προκάτοχός Σας στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναφέροντας αυτολεξεί ότι σύντομα οι πολίτες της Μαγνησίας θα ησυχάσουν για το εν λόγω ζήτημα, υπονοώντας ασφαλώς την επικείμενη απόρριψη της ΜΠΕ από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Επειδή έκτοτε έχουν παρέλθει δύο περίπου έτη και η άνω ΜΠΕ εξακολουθεί να εμφανίζεται ως εκκρεμής στο Υπουργείο Σας, χωρίς αυτή να έχει απορριφθεί -ως όφειλε- από την αρμόδια Υπηρεσία Σας, ενώ ουδεμία επίσημη ενημέρωση υπάρχει σχετικά με την πορεία της.

Επειδή προσφάτως έλαβαν χώρα εκ νέου δημοσιεύματα και αναφορές (ακόμη και σε δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας) που “αναθέρμαναν” την άκρως ανησυχητική φημολογία σχετικά με την κατασκευή της μονάδας FSRU από την Mediterranean Gas εντός του Παγασητικού Κόλπου, ενώ και η ίδια η “κατασκευάστρια” εμφανίζεται να έχει προβεί σε δέσμευση χωρητικότητας ενώπιον της ΔΕΣΦΑ ήδη από τον Απρίλιο του 2025.

Επειδή εξ όσων γνωρίζουμε και μπορούμε να αντιληφθούμε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Σας δύναται νομικά είτε να εγκρίνει, είτε να απορρίψει μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα και σε κάθε περίπτωση, δεν προβλέπεται η επ’ άπειρον διατήρηση αυτής σε εκκρεμότητα, πολλώ δε μάλλον όταν παρουσιάζει τόσο σοβαρά και μη θεραπεύσιμα νομικά και πραγματικά ελαττώματα.

Επειδή θεωρούμε καλοπίστως, ότι το Κράτος έχει συνέχεια και συνέπεια και ως εκ τούτου αναμένουμε την επιβεβαίωση της δήλωσης του προκατόχου Σας Υπουργού κ. Σκυλακάκη και την άμεση και οριστική απόρριψη της υποβληθείσας ΜΠΕ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Σας.

Επειδή τέλος εν προκειμένου διακυβεύεται η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών της Μαγνησίας, το φυσικό και ανθρωπιστικό περιβάλλον ολόκληρης της περιοχής, η αειφόρος ανάπτυξη και η οικονομική ευημερία της Μαγνησίας, αλλά περαιτέρω βλάπτονται άμεσα και ανεπανόρθωτα και τα περιουσιακά δικαιώματα δεκάδων χιλιάδων πολιτών – κατοίκων των πληττόμενων περιοχών, οι οποίοι θα δουν την αξία των σπιτιών τους να καταβαραθρώνεται με την de facto μετατροπή αμιγώς οικιστικών και τουριστικών περιοχών σε βιομηχανική ζώνη με εγκατάσταση μονάδας υψηλής επικινδυνότητας.

Επειδή ρητά ενημερώνουμε ότι τόσο ο Σύλλογός μας, όσο και πληθώρα λοιπών φορέων και συλλογικοτήτων της Μαγνησίας, αλλά και οι κοινότητες των άμεσα πληττόμενων οικισμών προτιθέμεθα να λάβουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποτροπή της άνω εγκληματικής κατά την άποψή μας εγκατάστασης μονάδας FSRU εντός του Παγασητικού Κόλπου και δη εντός οικισμών και πλησίον της πόλης του Βόλου και ασφαλώς για την αποκατάσταση κάθε βλάβης και ζημίας που ήθελε υποστούμε στην αδόκητη περίπτωση που το Υπουργείο Σας χορηγήσει την αιτούμενη έγκριση της ΜΠΕ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να μας ενημερώσετε αρμοδίως σχετικά με τα εξής:

– Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου Σας σε όσα ανωτέρω εκθέτουμε και σε όσα ήδη προφανώς έχετε υπόψη Σας για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεδομένων και των πολυάριθμων κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που έχετε δεχθεί κατά καιρούς από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

– Η μη εισέτι έκδοση απόφασης από το Υπουργείο Σας επί της ΜΠΕ που έχει υποβάλει η Mediterranean Gas, συνιστά σιωπηρή απόρριψη αυτής;

Μετά Τιμής,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασητικού».