Ανοιχτή Γενική Συνέλευση σήμερα από την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου

Στο τραπέζι της συζήτησης και η ρήξη με άλλα μέλη της Επιτροπής

1 Shares Share Tweet

Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης απορριμμάτων, με κάλεσμα από την πλειοψηφία του νόμιμα εκλεγμένου Συντονιστικού, προσκαλεί σε ανοιχτή Γενική Συνέλευση, όπου θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

1. Η έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από το κεντρικό όργανο της Επιτροπής, τη Γενική Συνέλευση.

Ο κανονισμός, ο οποίος θα διαβαστεί στη συνέλευση προτού τεθεί σε ψήφιση βρίσκεται στο παρακάτω

link: https://drive.google.com/file/d/1RWj6sKD7cM1q6TY3mg2ofcXSWxujRA13/view

2. Η ενημέρωση επάνω στην τρέχουσα επικαιρότητα και την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος.

3. Η ενημέρωση επάνω στη δημιουργία συστήματος μετρητών αέριας ρύπανσης από τους πολίτες.

4. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή νέων μελών στον αγώνα για τον καθαρό αέρα της πόλης μας.

5. Η εκτροπή των δημοκρατικών διαδικασιών από μειοψηφία μελών της Επιτροπής, μέσα από την υποβάθμιση του κεντρικού ρόλου της Γενικής Συνέλευσης, την κατάργηση του Συντονιστικού οργάνου, και την υφαρπαγή της σελίδας της Επιτροπής στο Facebook και των κωδικών του μειλ.

Η Επιτροπή περιμένει όλους τους ενεργούς πολίτες, σήμερα Τετάρτη 3/3, ώρα 8μμ στον κάτωθι σύνδεσμο:

Epitropi Agona Politon Volou is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Zoom Meeting

Time: Mar 3, 2021 08:00 PM Athens

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81075166834?pwd=T2R0dDhXNmZwamVIZEUxSjROd2xTQT09

Meeting ID: 810 7516 6834

Passcode: 395603

One tap mobile

+302111984488,,81075166834#,,,,*395603# Greece

+302311180599,,81075166834#,,,,*395603# Greece

Dial by your location

+30 211 198 4488 Greece

+30 231 118 0599 Greece

Meeting ID: 810 7516 6834

Passcode: 395603

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keokSkAjm6