Αποκάλυψη του ΟΛΒ: «Ήξερε ο Δήμος Βόλου για το άγαλμα του Ιάσονα από το 2022!»

Το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ. στην κεντρική παραλία του Βόλου, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος «ΙΑΣΟΝΑ», δωρεά της οικογένειας Δράγνη, από τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, όπως κάνει γνωστό ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, ο οποίος στην ανακοίνωσή του «δίνει» τον Αχ. Μπέο, ο οποίος πρόσφατα είπε ότι ο Δήμος δεν ήταν ενήμερος για το εν λόγω άγαλμα και προανήγγειλε ότι δεν θα παρευρεθεί στα εγκαίνια.

Ο ΟΛΒ σήμερα, αναφέρει ότι όχι μόνο ο Δήμος Βόλου γνώριζε, αλλά και πως η σύμφωνη γνώμη του υπάρχει σε έγγραφή μορφή από το 2022 και μάλιστα υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Αχ. Μπέο.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο ΟΛΒ αναφέρει ότι « η πρόταση του πρ. προέδρου του Συλλόγου «Αργοναύτες 2008» κ. Νίκου Ντόκου, έτυχε υποστήριξης από τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.

Μετά την παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης για την υπαίθρια διαμόρφωση του χώρου υποδοχής του αγάλματος, ο Οργανισμός Λιμένος ανέλαβε κατ’ αποκλειστικότητα, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, την λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου και τέλος την υλοποίηση και παράδοση του έργου , έχοντας παράλληλα την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Βόλου, όπως αυτή εκφράστηκε με έγγραφο που υπογράφει ο Δήμαρχος Βόλου κ. Αχ. Μπέος προς τον Οργανισμό στις 21 Σεπτεμβρίου 2022».

Το άγαλμα, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη κ. Αχιλλέα Βασιλείου κι έχει εγκριθεί από Επιτροπή στην οποία συμμετέχει και το Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έχει ήδη τοποθετηθεί στο χώρο, ενώ η επέμβαση στο δάπεδο για την τοποθέτησή του, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Οι διοργανωτές, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να παραστούν στα εγκαίνια και να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική πολιτιστική στιγμή για τον Βόλο, καθώς πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής κι αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του μύθου της Αργοναυτικής εκστρατείας.