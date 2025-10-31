Χρηματοδοτείται με σχεδόν 1,6 εκ. ευρώ η κατασκευή νέου κτηρίου για το ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ.Λ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Υπογράφηκε η απόφαση για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών και αδειοδοτήσεων προϋπολογισμού 1.596.187,46 ευρώ για την κατασκευή του νέου κτηρίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Ιωνίας (ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ.Λ.) που αφορά μαθητές με αναπηρίες. Το νέο κτήριο πρόκειται να κατασκευαστεί, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 334, που περικλείεται από τις οδούς Ζέρβα, Κονδύλη, Βαλαωρίτου, Χρ. Σμύρνης, στη Νέα Ιωνία Βόλου, έχει εμβαδόν τριών, περίπου, στρεμμάτων και έχει κριθεί ομόφωνα αναγκαίο και κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή Σχολικών Κτηρίων. Θα έχει επιφάνεια 4.000,00 τ.μ. και θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εργαστηρίων, γραφεία καθηγητών κ.α. με επιπλέον χώρο υπογείου, επιφάνειας 1.850,00 τ.μ. για την κάλυψη των αναγκών σε θέσεις στάθμευσης και βοηθητικών χώρων του σχολείου. Η δυναμικότητα του σχολείου είναι για 120 μαθητές.

«Ένα ακόμη μεγάλο και σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία, μετά από μακρά, επίμονη και μεθοδική προσπάθεια του ίδιου του Δημάρχου Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέου, αυτό της κατασκευής νέου κτηρίου για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Νέας Ιωνίας εισέρχεται σε φάση υλοποίησής του, αφού ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδ. Λιβάνιος υπέγραψε την απόφαση για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών και αδειοδοτήσεων, προϋπολογισμού 1.596.187,46 ευρώ.

Σήμερα στον Δήμο Βόλου λειτουργεί ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ που είναι μοναδικό στο Νομό και αφορά μαθητές με αναπηρίες. Συστεγάζεται με δύο άλλες σχολικές μονάδες και παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε απαραίτητους χώρους για την εύρυθμη λειτουργία του.

Το νέο κτήριο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες και άλλα κινητικά προβλήματα και θα εξυπηρετεί όλο τον μαθητικό πληθυσμό ΑμεΑ του Νομού. Επιπλέον, η αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου και η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος θα συμβάλλει στην αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευση, από τους μαθητές, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βόλου.