Τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Βόλου διοργανώνουν τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους, σήμερα Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, στις 17:00 στο θεατράκι του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα εκδήλωσης περιλαμβάνει: Ευχές εν όψει Χριστουγέννων από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Θεοδώρου, τραγούδια από τη Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Θεατρικό δρώμενο «Το Δώρο Της Παπλωματούς» Εμπνευσμένο από την ομώνυμη θεατρική παράσταση του θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ, Ιανουάριος 2015. Στη δραματοποίηση συμμετέχουν : η Βασούλα, Γιώργος, Παναγιώτης, Χρυσούλα, η Κωνσταντίνα, ο Βαλάντης, ο Γιάννης, η Άννα, ο Βασίλης, ο Γιώργος, Παντελής και ο Χρήστος. Μουσικοχορευτικό ALL I WANT FOR CHRISTMANS IS YOY, χορεύουν Χρυσούλα, Άννα, Βασούλα και Βαλάντης. Χορογραφίες: Χριστίνα. Στον ήχο: Χριστίνα. Στο χώρο του Ορφανοτροφείου θα λειτουργεί Bazaar με χριστουγεννιάτικες κατασκευές των παιδιών και φίλων εθελοντών.