«Χρυσά» τετραγωνικά σε Βόλο και Σποράδες – Άνοδος έως και 68% σε έξι χρόνια

Σύμφωνα με έρευνα του Νίκου Καρδούλα

Ραγδαία αύξηση στις τιμές των ακινήτων καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον Βόλο και στις Σποράδες, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή ακολουθεί τη γενικότερη ανοδική τάση της χώρας, αγγίζοντας, ωστόσο, επίπεδα, που προκαλούν ανησυχία για «φούσκα» στην αγορά.

Σύμφωνα με την εκτενή έρευνα του τοπογράφου μηχανικού Νίκου Καρδούλα, οποίος μίλησε στο magnesianews.gr η οποία στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα από τις πλατφόρμες αγγελιών ακινήτων (Spitogatos, Spiti24, Indomio, Remax), καθώς και σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι τιμές πώλησης κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και των Σποράδων έχουν εκτοξευθεί την εξαετία 2019-2025.

Τα στοιχεία για Βόλο και Σποράδες

Σε ό,τι αφορά στον Βόλο, οι κατοικίες άνω των 5 ετών το 2019 πωλούνταν κατά μέσο όρο προς 1.055 ευρώ/τ.μ., ενώ το 2025 η τιμή σε ανάλογα ακίνητα ανέρχεται στα 1.553 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας αύξηση 47,2%. Στα νεόδμητα ακίνητα, οι τιμές από 1.104 ευρώ/τ.μ. το 2019 εκτινάχθηκαν στα 1.640 ευρώ/τ.μ. το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 48,5%.

Στις Σποράδες η κατάσταση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και ταυτοχρόνως ανησυχητική για την πορεία των τιμών. Οι κατοικίες άνω των 5 ετών κόστιζαν κατά μέσο όρο 1.881 ευρώ/τ.μ. το 2019, ενώ το 2025 φτάνουν τα 2.888 ευρώ/τ.μ., με αύξηση 53,6%. Στα νεόδμητα ακίνητα, η μέση τιμή από 2.247 ευρώ/τ.μ. εκτοξεύεται περίπου στα 3.781 ευρώ/τ.μ., δηλαδή αύξηση 68,2% – μία από τις υψηλότερες σε πανελλαδικό επίπεδο. Η τεράστια αυτή άνοδος αποτυπώνει την πίεση που δέχονται πλέον οι υποψήφιοι αγοραστές, ιδιαίτερα στα νησιά, όπου η ζήτηση για τουριστικά ακίνητα έχει εκτινάξει τις αξίες, πέρα από τα όρια της πραγματικής τους αξίας.

Παράγοντες που εκτόξευσαν τις τιμές

Σύμφωνα με την έρευνα του Νίκου Καρδούλα η αύξηση των τιμών πώλησης κατοικιών οφείλεται στην αισχροκέρδεια των κατασκευαστών-πωλητών νεόκτιστων κατοικιών, οι οποίοι εκτός του νόμιμου κέρδους που κυμαίνεται από 15% έως 25%, κερδίζουν επιπλέον κατά μέσο όρο 30,4%, συμπαρασύροντας και τους ιδιώτες-πωλητές παλιότερων κατοικιών, με την υπερτίμηση των τιμών πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα να κυμαίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από 9,2% έως 43,4%.

Επίσης, σημαντικός παράγοντας της αύξησης ήταν τα προγράμματα «Σπίτι Μου Ι» και «Σπίτι Μου ΙΙ», καθώς οδήγησαν σε μεγάλες αυξήσεις τιμών, ιδίως στα παλιότερα ακίνητα που εμπίπτουν στις προδιαγραφές αυτών.

Ένας ακόμη παράγοντας ήταν το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα», όπου μη κάτοικοι της Ελλάδας προχώρησαν σε μαζική σχεδόν αγορά ακινήτων, ενώ και τα funds, έπαιξαν τον ρόλο τους, μιας και διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια και διαθέτουν τις κατοικίες στο πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα».

Επίσης, ρόλο έπαιξαν τα χαμηλά επιτόκια που παρατηρήθηκαν σε κάποια χρονικά διαστήματα της εξαετίας 2019-2025, καθώς έστρεψαν τους επενδυτές στην αγορά ακινήτων, αυξάνοντας τη ζήτηση και ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αυξήσεις των οικοδομικών υλικών, αλλά και οι αμοιβές υπεργολάβων και εργατών, με τις αυξήσεις των υλικών να φτάνουν στο 30% την περίοδο 2019–2025, ενώ οι αμοιβές υπεργολάβων και εργατών εκτινάχθηκαν καταγράφοντας αύξηση 53%.

«Καίνε» οι τιμές στις Σποράδες

Η ραγδαία αύξηση τιμών στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου αποδίδεται κυρίως στον τουριστικό χαρακτήρα των περιοχών. Οι Σποράδες, όπου και καταγράφεται ραγδαία άνοδος των τιμών των ακινήτων, χαρακτηρίζονται από τον κ. Καρδούλα, ως προορισμός υψηλής ζήτησης για εξοχικές κατοικίες και επενδυτικά ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης και έχουν μετατραπεί σε «επενδυτικό πεδίο» για αγοραστές εντός και εκτός Ελλάδας.

Κίνδυνος «φούσκας»

Ο Νίκος Καρδούλας προειδοποιεί ότι τα στοιχεία συγκλίνουν σε έντονα φαινόμενα υπερτίμησης, ιδίως στα τουριστικά σημεία. Οι τιμές αυξάνονται πιο γρήγορα από την αγοραστική δύναμη, ενώ η προσφορά υπερβαίνει πλέον τη ζήτηση, δείχνοντας πως η αγορά οδεύει σε μη βιώσιμη κατάσταση. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, δεν αποκλείεται, όπως σημειώνει να υπάρξει «διόρθωση» ή ακόμη και «σκάσιμο φούσκας» στην αγορά ακινήτων τα επόμενα χρόνια, με άμεσες συνέπειες τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους πολίτες που αναζητούν πρώτη κατοικία.

Μαριάνθη Λίκαϊ