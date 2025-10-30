ΔΕΥΑΜΒ: Συνεχίζονται οι εργασίες στο Καραγάτς- Πιθανή διακοπή νερού και αύριο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Θα συνεχιστούν και αύριο Παρασκευή οι εργασίες αντικατάστασης τμήματος αγωγού στην περιοχή «Καραγάτς», όπως έκανε γνωστό σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΜΒ, η οποία ενημερώνει ότι πιθανώς να σημειωθεί διακοπή υδροδότησης μεταξύ των οδών Βαμβακάρη- Κατράκη- Βλαχάβα- Χατζηδάκι από τις 09:00-14:00.