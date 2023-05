Διαδικτυακή διάλεξη από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου για τις Θεολογίες της Ιεραρχίας και της Δημοκρατίας

16 Shares Share Tweet

Την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, στις 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση της σειράς διαδικτυακών διαλέξεων «Καιρός του ποιήσαι» της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Ομιλήτρια θα είναι η Δρ. Άσλεϋ Πέρπερα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θρησκευτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Purdue (Ιντιάνα, ΗΠΑ) και το θέμα της διάλεξης θα είναι «Ορθόδοξη Εξουσία: Συζητώντας τις Θεολογίες της Ιεραρχίας και της Δημοκρατίας».

Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά με μετάφραση στα ελληνικά και τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Γοβορούν, Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Στοκχόλμης (Σουηδία). Ο σύνδεσμος πρόσβασης στη διάλεξη, μέσω Zoom, είναι https://us06web.zoom.us/j/82629110197

Στη διάλεξη θα επιχειρηθεί μια επανεξέταση της σχέσης ανάμεσα στην Ορθόδοξη θεολογία και τις δομές εξουσίας και λήψης αποφάσεων που υποστηρίζει η θεολογία. Στην αρχή παρουσιάζονται ιστορικο-θεολογικά παραδείγματα που ιχνηλατούν τα όρια μιας ατελούς εκκλησιαστικής ιεραρχίας και στη συνέχεια εξετάζονται οι χριστολογικές βάσεις που υποστηρίζουν τη δημοκρατικότερη συμμετοχή εντός της Εκκλησίας αλλά και πέρα από αυτήν. Μέσω αυτής της ανάλυσης, η ομιλήτρια προτείνει ότι η θεολογία της εξουσίας που παρουσιάζεται σε αυτά τα παραδείγματα και τους θεολογικούς ισχυρισμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Εκκλησία. Αντί να αντιλαμβάνεται την εξουσία ως μέσο ελέγχου, η ομιλήτρια προτείνει έναν συμμετοχικό τρόπο διοίκησης που απελευθερώνει εκ θεμελίων και διακηρύσσει τη ζωή. Μια τέτοια θεολογική προσέγγιση της εξουσίας (που προέρχεται από τον Θεό, και ως εκ τούτου, όπως υπαινίσσεται ο (ψευδο)-Διονύσιος Αρεοπαγίτης, είναι «θεαρχική») μπορεί να βοηθήσει τους Ορθόδοξους να διαχειριστούν καλύτερα την εξουσία του κλήρου, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των λαϊκών χωρίς αποκλεισμούς και να καλλιεργήσει την διακονία για λογαριασμό των παραδοσιακά και κοινωνικά περιθωριοποιημένων.

Η Άσλεϋ Πέρπερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θρησκευτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πέρντιου. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Φόρντχαμ και μεταπτυχιακή απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Χάρβαρντ. ΟΙ μελέτες της αφορούν την ιστορία της ορθόδοξης χριστιανικής σκέψης και πρακτικής και τους τρόπους με τους οποίους οι ιστορικές θρησκευτικές πρακτικές και οι πνευματικές παραδόσεις διαμορφώνουν το κοινωνικό φύλο, τις δομές εξουσίας και τις ταυτότητες μέσα στις παλαιότερες και τις σημερινές θρησκευτικές κοινότητες. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Θεός, Ιεραρχία και Εξουσία: Ορθόδοξες Θεολογίες Διακυβέρνησης στο Βυζάντιο» (God, Hierarchy, and Power: Orthodox Theologies of Authority from Byzantium) και συνεπιμελήτρια του τόμου «Ορθόδοξη παράδοση και ανθρώπινη σεξουαλικότητα» (Orthodox Tradition and Human Sexuality). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επανεξέταση των αντιλήψεων για την ελευθερία, το φύλο και την ετερότητα υπό το φως των Ορθόδοξων πηγών, των παραδόσεων και της θεολογίας. Η Άσλεϋ Πέρπερα υπηρετεί ως συν-πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικών Ορθοδόξων Σπουδών της Αμερικανικής Θρησκευτικής Ακαδημίας, είναι συν-εκδότης της σειράς βιβλίων «Ορθόδοξος Χριστιανισμός και Σύγχρονη Σκέψη» με το Fordham University Press και συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή του προγράμματος «New Directions in Orthodox Christianity» του Συνασπισμού του Όσλο για την Ελευθερία της Θρησκείας και της Πίστεως.