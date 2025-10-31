Διέπρεψε η ελληνική συμμετοχή στην 4η Ολυμπιάδα Αστρονομίας Νέων- Η συμβολή του Καθηγητή του ΠΘ Λουκά Ζαχείλα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 4η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής Νέων 2025, που έλαβε χώρα στην πόλη Piatra Neamt της Ρουμανίας από 18 έως 25/10.
Η Εθνική αποστολή απαρτίστηκε από τους μαθητές: Κουτσό Μάριο – ασημένιο μετάλλιο (3ο Γυμνάσιο Μίκρας Θεσσαλονίκης), Κοκιούση Μάριο – Χάλκινο Μετάλλιο (Μουσικό Σχολείο Κορίνθου – νυν μαθητής στο Homo Educandus Αγωγή), Παπαθανασίου Βύρωνα Αλέξανδρο – Χάλκινο Μετάλ-λιο (Αμερικανική Γεωργική Σχολή Γυμνάσιο Χασιώτη), Μυλωνά Στυλιανό – Εύφημη Μνεία (6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης – νυν μαθητής στο Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων), και Τουμανίδης Λουκάς – Εύφημη Μνεία (Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη).
Της αποστολής ηγήθηκαν οι Λουκάς Ζαχείλας, Πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Ιωάννης Ζαχείλας, Γραμματέας της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.
Στην 4η Ολυμπιάδα φέτος συμμετείχαν 20 χώρες από την Ευρώπη, την Ασία, την Βόρεια και Νότια Αμερική με περίπου 110 μαθητές, ενώ η Ελλάδα συμμετείχε για 4η συνεχή φορά στην διοργάνωση.

Η προετοιμασία της αποστολής έγινε διαδικτυακά επί 3 μήνες του καλοκαιριού, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από μια ομάδα επίλεκτων εκπαιδευτών που έχουν διατελέσει μέλη των Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας, έχουν κατακτήσει μετάλλια και είναι φοιτητές ή απόφοιτοι τμημάτων Φυσικής της χώρας μας, και είναι οι Βουτυράς Ορφέας, Βασιλείου Ευτυχία, Ξυλόπορτας Κωνσταντίνος, Μπατσέλα Παναγιώτα, Τσουμπός Γιώργος, Ντόβα Παναγιώτη, Γιάνι Σπύρος, Πουλτουρτζίδης Θέμης και Γάκης Διονύσης.
Η μαθητική ομάδα επιλέχθηκε από τους 200 περίπου μαθητές όλης της Ελλάδας, που συμμετείχαν στις τρεις φάσεις του 30ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Αστρονομίας, και διενεργήθηκε από την Εταιρεία Αστρονομίας & Διαστήματος και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Το Ίδρυμα John S. Fafalios αναγνωρίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης από την Ελλάδα, ανέλαβε ένα μεγάλο μέρος των εξόδων με μια σημαντική χορηγία και η ομάδα Αστροφυσικής σε σχετική α-νακοίνωση εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες για την συνεχή υποστήριξή του τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ