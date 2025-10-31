Διέπρεψε η ελληνική συμμετοχή στην 4η Ολυμπιάδα Αστρονομίας Νέων- Η συμβολή του Καθηγητή του ΠΘ Λουκά Ζαχείλα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 4η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής Νέων 2025, που έλαβε χώρα στην πόλη Piatra Neamt της Ρουμανίας από 18 έως 25/10.

Η Εθνική αποστολή απαρτίστηκε από τους μαθητές: Κουτσό Μάριο – ασημένιο μετάλλιο (3ο Γυμνάσιο Μίκρας Θεσσαλονίκης), Κοκιούση Μάριο – Χάλκινο Μετάλλιο (Μουσικό Σχολείο Κορίνθου – νυν μαθητής στο Homo Educandus Αγωγή), Παπαθανασίου Βύρωνα Αλέξανδρο – Χάλκινο Μετάλ-λιο (Αμερικανική Γεωργική Σχολή Γυμνάσιο Χασιώτη), Μυλωνά Στυλιανό – Εύφημη Μνεία (6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης – νυν μαθητής στο Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων), και Τουμανίδης Λουκάς – Εύφημη Μνεία (Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη).

Της αποστολής ηγήθηκαν οι Λουκάς Ζαχείλας, Πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Ιωάννης Ζαχείλας, Γραμματέας της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.

Στην 4η Ολυμπιάδα φέτος συμμετείχαν 20 χώρες από την Ευρώπη, την Ασία, την Βόρεια και Νότια Αμερική με περίπου 110 μαθητές, ενώ η Ελλάδα συμμετείχε για 4η συνεχή φορά στην διοργάνωση.

Η προετοιμασία της αποστολής έγινε διαδικτυακά επί 3 μήνες του καλοκαιριού, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από μια ομάδα επίλεκτων εκπαιδευτών που έχουν διατελέσει μέλη των Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας, έχουν κατακτήσει μετάλλια και είναι φοιτητές ή απόφοιτοι τμημάτων Φυσικής της χώρας μας, και είναι οι Βουτυράς Ορφέας, Βασιλείου Ευτυχία, Ξυλόπορτας Κωνσταντίνος, Μπατσέλα Παναγιώτα, Τσουμπός Γιώργος, Ντόβα Παναγιώτη, Γιάνι Σπύρος, Πουλτουρτζίδης Θέμης και Γάκης Διονύσης.

Η μαθητική ομάδα επιλέχθηκε από τους 200 περίπου μαθητές όλης της Ελλάδας, που συμμετείχαν στις τρεις φάσεις του 30ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Αστρονομίας, και διενεργήθηκε από την Εταιρεία Αστρονομίας & Διαστήματος και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Ίδρυμα John S. Fafalios αναγνωρίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης από την Ελλάδα, ανέλαβε ένα μεγάλο μέρος των εξόδων με μια σημαντική χορηγία και η ομάδα Αστροφυσικής σε σχετική α-νακοίνωση εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες για την συνεχή υποστήριξή του τα τέσσερα τελευταία χρόνια.