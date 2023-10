Διεθνές Συνέδριο στον Βόλο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη

Από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου

28 Shares Share Tweet

Τρεις μέρες απομένουν ακόμη ως την έναρξη του Συνεδρίου προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ και Ακαδημαϊκού Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Θεσσαλία» στα Μελισσάτικα του Βόλου την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 (με έναρξη την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα). Το Συνέδριο έχει θέμα «Πολιτισμική γεωγραφία στους Νεώτερους χρόνους: Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Εθνικισμός και Ορθόδοξη Εκκλησία» και έχει ως στόχο να προβεί σε μια επιστημονική αποτίμηση του έργου και της σημαντικής συμβολής του τιμωμένου Καθηγητή, ενώ στην κατακλείδα του Συνεδρίου ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης θα αναγορευτεί Εταίρος και Επίτιμο Μέλος της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.

Γεννημένος στην Λευκωσία το 1949, ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης σπούδασε Πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Wesleyan και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, απ’ όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στις Πολιτικές Επιστήμες το 1979. Δίδαξε αρχικά στο Χάρβαρντ (1978-1979), και στη συνέχεια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως Ειδικός Επιστήμων (1980-1983), ενώ το 1983 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής και το 1987 Τακτικός Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης. Ακόμη έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Από το 2016 είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών από το 1980 έως το 1994 και αργότερα Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου του, ενώ ανέλαβε εκ νέου τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου το 2016. Το 2000 εξελέγη Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, θέση που κράτησε έως το 2011. Πλέον είναι φιλοξενούμενος ερευνητής σε αυτόν τον οργανισμό, ενώ από το 2004 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων.

Το 2003 τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 2011 αναγνωρίστηκε ως Επίτιμος Εταίρος του Ινστιτούτου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας Επιστημών και το 2013 εξελέγη Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Το 2015 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας τον τίμησε με το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, ενώ το 2016 τού απονεμήθηκε το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε το Αριστείον Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών το 2018 και την ίδια χρονιά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος του απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντος Μεγάλου Ρεφερενδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Το 2020 εξελέγη Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην Έδρα Ιστορίας των Πολιτικών Θεωριών της Τάξης Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος της συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών όπως το Δελτίο του Kέντρου Mικρασιαστικών Σπουδών, το περιοδικό Journal of the Hellenic Diaspora, το περιοδικό Journal of Modern Greek Studies, η Eλληνική Eπιθεώρηση Πολιτικής Eπιστήμης, το περιοδικό Dialogos Hellenic Studies Review, η επιθεώρηση Revue des Études Sud-Est Européennes, κ.α.

Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί πάνω από σαράντα βιβλία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα παρακάτω: Enlightenment and Revolution: The Making of Modern Greece (Harvard University Press, 2013), Adamantios Korais and the European Enlightenment (Voltaire Foundation, 2010), Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009), An Orthodox Commonwealth: Symbolic Legacies and Cultural Encounters in Southeastern Europe (Variorum, 2007), Πολιτικοί στοχαστές των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις (Αθήνα: Πορεία, 2007), Eleftherios Venizelos. The Trials of Statesmanship (Edinbourgh University Press, 2006), Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2004), Κυπριακή Λογιοσύνη, 1571-1878 (Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2002), Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (Αθήνα: Πορεία, 2000), Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy (Variorum, 1994) κ.α., καθώς επίσης και πλήθος επιστημονικών άρθρων και βιβλιοκρισιών. Έργα του έχουν μεταφραστεί επίσης στα ρωσικά, τα ρουμανικά και τα βουλγαρικά.

H Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών είχε την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχτεί ως Εταίρους της δύο εξέχουσες φυσιογνωμίες του θεολογικού χώρου, δύο φωτισμένους Ορθόδοξους ιεράρχες με παγκόσμια αναγνώριση και οικουμενική αποδοχή: τον αείμνηστο Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Δ. Ζηζιούλα, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Kαθηγητή πολλών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (Οκτώβριος 2011), και τον αείμνηστο Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστο Ware, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Νοέμβριος 2015). Θεωρεί δε εξαιρετική τιμή την εκ μέρους του Καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη αποδοχή της πρότασής της για την υποδοχή του ως Εταίρου και Επίτιμου μέλους της, καθώς πρόκειται για μια εξέχουσα φυσιογνωμία στη σπουδή του Νέου Ελληνισμού, έναν πολιτικό επιστήμονα που κατά τη διάρκεια της πολυετούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής του δραστηριότητας μελέτησε θέματα όπως ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και οι εκπρόσωποι του, ο ρόλος της Εκκλησίας για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της Ορθόδοξης πίστης από τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ανάδυση του εθνικισμού ως νεωτερικού φαινομένου, η διαμόρφωση των ιδεολογικών προϋποθέσεων για την διεκδίκηση της ελευθερίας κ.α. Η συνέπεια στο πρόταγμα της νεωτερικότητας, η αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου της Ορθοδοξίας, καθώς και η νηφάλια προσέγγιση του στην πραγμάτευση της συνάντησης Ανατολής και Δύσης, μακριά από μανιχαϊστικά σχήματα μέσα από την προοπτική δημιουργικών συνθέσεων και αμοιβαίων ωσμώσεων που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το έργο του Καθηγητή Κιτρομηλίδη, φανερώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του λόγους για τους οποίους η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου επιθυμεί να τιμήσει το πρόσωπο και να αναγνωρίσει τη σημασία του έργου του.

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη.