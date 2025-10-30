Δικτύωση του Ξενώνα Αστέγων με το πρόγραμμα HELLIOS + του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Θεσσαλίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε μεταξύ των στελεχών του Ξενώνα Αστέγων του Δήμου Βόλου και των υπευθύνων του προγράμματος HELLIOS+ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Θεσσαλίας (ΔΟΜ).

Τον Ξενώνα Αστέγων εκπροσώπησαν η κ. Βησσαρία Θεοδωροπούλου, Συντονίστρια – Κοινωνική Λειτουργός και η κ. Ελένη Δούκα, Κοινωνική Λειτουργός – Street Worker, ενώ το πρόγραμμα HELLIOS+ εκπροσώπησε η κα Βιργινία Λογδανίδου, Υπεύθυνη Τοπικής Διασύνδεσης.

Η συνάντηση είχε ως κύριο στόχο την αμοιβαία ενημέρωση για τις ομάδες στόχου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε φορέα. Από πλευράς του προγράμματος HELLIOS+ παρουσιάστηκαν οι δράσεις που αφορούν πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους διεθνούς ή προσωρινής προστασίας, με έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης. Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες ενταξιακής και εργασιακής συμβουλευτικής, συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας, υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης μέσω επιδότησης ενοικίου, καθώς και ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην Ελλάδα καθώς και τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής.

Από την πλευρά του Ξενώνα Αστέγων, παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και κοινωνικής επανένταξης, οι προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της δομής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τυπολογία της αστεγίας, στην κατηγοριοποίηση των περιστατικών, αλλά και στο έργο της ομάδας παρέμβασης στον δρόμο, που λειτουργεί με ευθύνη της Street Worker.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με δέσμευση και των δύο πλευρών για μελλοντική συνεργασία και αμοιβαία ανταλλαγή παραπομπών ωφελουμένων, όπου αυτό είναι δυνατό, με κοινό στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων προστασίας και τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων συμπολιτών.

Το πρόγραμμα HELIOS+ συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6018671, Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά Εργασίας.

Ο Ξενώνας Αστέγων του Δήμου Βόλου (Συνεχιζόμενη δράση) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» Άξ.Πρ. 4Β – Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας, με κωδικό ΟΠΣ 6003250. Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ξενώνα Αστέγων, στο 2421091614.