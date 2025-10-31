Δωρεά έργου η ανέγερση των νηπιαγωγείων από επιχειρηματίες στη Ν. Ιωνία- Υπεύθυνη η δημοτική επιτροπή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το θέμα της ανέγερσης των δύο νηπιαγωγείων στο οικόπεδο του πρώην αστυνομικού τμήματος στη Ν. Ιωνία έθεσε στη σημερινή λογοδοσία της δημοτικής αρχής ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας για τον Βόλο κ. Λεωνίδας Αναστασίου, ζητώντας να μάθει ποια διαδικασία ακολουθήθηκε, πως εγκρίθηκε αυτή η δωρεά των επιχειρηματιών κι αν οι υπηρεσίες έχουν εγγράψει τη δωρεά σε ειδικό κωδικό.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σαββάκης απάντησε ότι η δωρεά είναι δωρεά έργου και όχι χρήματος, γι’ αυτό και υπεύθυνη είναι η δημοτική επιτροπή, η οποία και την ενέκρινε. Τόνισε ότι δεν είναι αρμόδιο το ΔΣ για τις δωρεές έργου, ενώ ο κ. Αναστασίου υπογράμμισε ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα, μετά και τις εξηγήσεις του αντιδημάρχου, υπογραμμίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση και του δημοτικού συμβουλίου.