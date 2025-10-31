Δράσεις χειροτεχνίας και υφαντικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών του Βόλου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις δημοσιότητας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο και πιο συγκεκριμένα: Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, Workshop Υφαντικής για φοιτητές.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, Workshop Υφαντικής για μαθητές, στη Δομή Υφαντικής Βόλου που φιλοξενείται στο Λύκειο Ελληνίδων Βόλου.

Το workshop προσέλκυσε το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού του Βόλου, με σημαντική συμμετοχή από φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μαθητές σχολείων της περιοχής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές, να δοκιμάσουν υλικά και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων υφαντριών, σε ένα ζωντανό και δημιουργικό περιβάλλον.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου του υπουργείου Πολιτισμού: «Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης, Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας», μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Γλυκερία Καραγκούνη, Καθηγήτρια Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογιών Παραγωγής. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NextGenerationEU) και εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0».

Το ΥΠ.ΠΟ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανέλαβε την υλοποίηση Δράσης για την Αναζωογόνηση της ελληνικής χειροτεχνίας ως κινητήριας δύναμης ανάπτυξης. Είναι μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο πλούτος της χειροτεχνίας που διαθέτει η Ελλάδα, όχι αποκλειστικά ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά ως δυναμικός τομέας που μπορεί να επαναπροσδιοριστεί με τη βοήθεια της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της δικτύωσης και της τεχνολογίας.

Κομβικό σημείο του όλου εγχειρήματος είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς χειροτεχνών μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υλοποιείται από τρία Πανεπιστήμια μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά τους τρεις κλάδους, δηλαδή την υφαντική, την ξυλοτεχνία και την κεραμική. Η εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία του προφίλ του ολοκληρωμένου χειροτέχνη, ο οποίος θα διαθέτει τόσο τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες, όσο και επιχειρηματικές ικανότητες, πολιτισμική γνώση, γνώση των σύγχρονων εργαλείων, όπως γνώσεις ψηφιακού σχεδιασμού, αλλά και μια ευρύτερη καλλιτεχνική παιδεία .

Αρχικά καταρτίσθηκαν προγράμματα σπουδών και στη συνέχεια τα τρία Πανεπιστήμια, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υλοποιούν αντιστοίχως Πιλοτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και με 19 συνολικά εργαστηριακές δομές σε 8 Περιφέρειες της Ελλάδας: 10 δομές υφαντικής, 4 ξυλοτεχνίας και 5 κεραμικής. Σε πρώτο στάδιο, το πρόγραμμα απευθύνεται κύρια σε άτομα που απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν ως χειροτέχνες στους παραπάνω κλάδους.

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 1.040 ωρών συνολικά, με έντονα πρακτικό χαρακτήρα. Οι διδάσκοντες στα προγράμματα είναι πανεπιστημιακοί και εμπειροτέχνες από όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, προσκεκλημένοι ομιλητές διευρύνουν περαιτέρω τους ορίζοντες των εκπαιδευομένων, όπως υφαντές με αξιόλογη διεθνή καλλιτεχνική και επιχειρηματική δραστηριότητα, καταξιωμένοι δάσκαλοι και διακεκριμένοι επιστήμονες στον χώρο του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, το πρόγραμμα πλαισιώθηκε με εκδρομές στις άλλες δομές, για άμεση επαφή με τοπικές τεχνικές αλλά και δικτύωση, καθώς και με επισκέψεις σε μουσεία και άλλους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχος του εμβληματικού αυτού έργου είναι γύρω από αυτές τις σχολές να σχηματοποιηθούν οικοσυστήματα χειροτεχνικών επιχειρήσεων που θα είναι βιώσιμα και θα τροφοδοτούν τη διεθνή αγορά με ελληνικά χειροτεχνήματα, Μέσα από την εκπαίδευση αυτή τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, για βιώσιμη και ηθική αξιοποίηση φυσικών τοπικών πρώτων υλών και για εξωστρέφεια.

Στον Βόλο, λειτουργεί δομή υφαντικής, η οποία φιλοξενείται στο Λύκειο Ελληνίδων Βόλου, έναν φορέα πολιτισμού του Βόλου με πάνω από 100 χρόνια ιστορία με πολυδιάστατη πολιτιστική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση. Με χρηματοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού, προστέθηκαν αργαλειοί διάφορων τύπων, αλλά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του προγράμματος.

Το πρόγραμμα της υφαντικής στοχεύει στη διατήρηση και διάδοση της παραδοσιακής υφαντικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών της στην κοινωνία, αλλά και στη δημιουργική εξέλιξη στον τομέα της υφαντικής αναδεικνύοντας την καινοτόμα και βιώσιμη χειροτεχνική επιχειρηματικότητα που έχει όμως τις ρίζες της στις παραδοσιακές μας τεχνικές.

Οι εκπαιδευόμενοι σε όλους τους κλάδους δημιουργούν έργα χρηστικά, καλλιτεχνικά, απλά και σύνθετα. Επίσης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, στον 4ο κύκλο δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο έργο με φάκελο από τον ιδεασμό και την κατασκευή έως το αφήγημα (που πολλαπλασιάζει την αξία του έργου), την κοστολόγηση και την επιχειρηματική του αξιοποίηση.

Σήμερα υπάρχει μια οργανωμένη στροφή στην πλούσια, αλλά παραμελημένη χειροτεχνική παράδοση της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη προσπάθεια αφορά τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και επιχειρηματικής ενίσχυσης του κλάδου της χειροτεχνίας. Το έργο καλείται να διασώσει και να αναδείξει τον πλούτο της χειροτεχνίας που διαθέτει η Ελλάδα, όχι ως κειμήλιο, αλλά ως δυναμικό κλάδο που μπορεί να ανασυσταθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της γνώσης επενδύοντας στην βιωσιμότητα, στην εξωστρέφεια, στην παράδοση, αλλά και στην καινοτομία.