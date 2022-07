Δύο μεταπτυχιακά στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του Π.Θ.

2 Shares Share Tweet

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Smart Grid Energy Systems) που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (MSc in Smart Grid Energy Systems».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://ece-msc.e-ce.uth.gr/, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος. Υπεύθυνη: Καρασίμου Μαρία (Σέκερη και Χέυδεν, Πεδίον Άρεως Τ.Κ. 38334 Βόλος, τηλ. 24210-74966, 74933 email: pgsec@e-ce.uth.gr).