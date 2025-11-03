Μπέος κατά Μενδώνη: «Είτε φέρετε τον Τράμπ, είτε τον Πούτιν ο δίδυμος κυκλικός κόμβος θα γίνει»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Αχ. Μπέος έκανε λόγο για κοπρίτες που «έκοψαν» τη χρηματοδότηση

Τα εγκαίνια του κόμβου στην οδό Παρασκευοπούλου πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί και σύμφωνα με τον Αχ. Μπέο, παραδόθηκε ο όγδοος κατά σειρά κυκλικός κόμβος, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα έργο ζωτικής σημασίας, που θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα εξυπηρετεί καλύτερα τις κυκλοφοριακές ροές στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ με τη μορφή που έχει πάρει, αποτελεί «στολίδι» που αναβαθμίζει και αισθητικά την περιοχή.

«Να το χαρείτε, να το προσέχετε και ο Δήμος Βόλου θα συνεχίσει να το συντηρεί ως έργο», είπε ο Αχ. Μπέος. Σημείωσε ότι μέσα στο 2026 και συγκεκριμένα λίγο πριν το Πάσχα, θα ξεκινήσει και η κατασκευή του δίδυμου κυκλικού κόμβου μπροστά από το Κοιμητήριο Ταξιαρχών στη Ν. Ιωνία.

Ο δίδυμος κυκλικός κόμβος μπροστά από το Κοιμητήριο των Ταξιαρχών θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του Δήμου Βόλου, ενώ σημείωσε ότι θα είναι έτοιμος τέλος του 2026, αρχές του 2027.

Επίθεση στην Υπ. Πολιτισμού για τον κόμβο στο Κοιμητήριο των Ταξιαρχών

Έχοντας βάλει ήδη φρένο στην κατασκευή του δίδυμου κυκλικού κόμβου το Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη, καθώς το Κοιμητήριο των Ταξιαρχών έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο, ο Αχ. Μπέος δεν φαίνεται αυτό να το κατανοεί και σήμερα, χωρίς να μιλήσει ωστόσο με ονόματα, επιτέθηκε ουσιαστικά σε όσους «έκοψαν» το έργο και τη χρηματοδότησή του.

«Είτε φέρετε τον Τραμπ εδώ, όχι τον Μητσοτάκη, είτε τον Πούτιν, οι κόμβοι αυτοί θα γίνουν. Θα γίνουν όχι γιατί θέλουμε εμείς, γιατί είναι προς όφελος της πόλης και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει αυτό το έργο, ώστε η Ν. Ιωνία που τόσα χρόνια την είχαν στο περιθώριο να πάρει νέα μορφή και να συμπλεύσει στις εξελίξεις για τον Βόλο των ονείρων μας, όπως τον έχουμε σχεδιάσει.

Για να μην βγάλουμε τον κόσμο στον δρόμο, όλα αυτά τα δημοσιογραφικά σκουπίδια, που υποκινούν πράγματα, αλλά και οι πολιτικοί απατεώνες, γιατί έχει αρκετούς αυτή η πόλη να μην δημιουργήσουν προβλήματα στη δημιουργία αυτών των κόμβων γιατί θα εκτεθούν για άλλη μια φορά ανεπανόρθωτα. Εμείς το 2026 θα ξεκινήσουμε αυτούς τους κόμβους και θα τους τελειώσουμε πολύ σύντομα, γιατί δεν είναι ούτε παράνομοι, ούτε εμποδίζουν, αντίθετα ενισχύουν το κυκλοφοριακό και ομορφαίνουν την ευρύτερη περιοχή», είπε ο Αχ. Μπέος.

Συνέχισε δε, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα στην κατασκευή του κόμβου στο Κοιμητήριο των Ταξιαρχών, παραβλέποντας πως το ίδιο το Υπουργείο έχει πει όχι στον δίδυμο κόμβο και χαρακτήρισε κοπρίτες όσους «κόψανε τη χρηματοδότηση».

«Δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα, ούτε χρειάζεται να ρωτήσουμε κανέναν για την πόλη, ρωτάμε τους πολίτες. Αυτοί μας εμπιστευτήκανε, αυτοί μας δώσανε το πράσινο φως, αυτοί μας ψηφίσανε και λογοδοτούμε απέναντι στους πολίτες. Το δύσκολο είναι να βρούμε τα λεφτά γιατί οι κόμβοι ήταν χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο, που το κόψανε οι κοπρίτες με αυτά που κάνανε. Δόξα τω Θεώ τα οικονομικά του Δήμου είναι καλά και θα τα βάλουμε με ιδίους πόρους, γιατί ξέρουμε να διαχειριζόμαστε και τα οικονομικά», κατέληξε.