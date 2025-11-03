Εκπαιδευτική Επίσκεψη μαθητών του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Βόλου στον Συνήγορο του Παιδιού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Συνήγορο του Παιδιού υλοποίησαν οι μαθητές του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου. Η επίσκεψη έγινε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και συμμετείχαν οι μαθητές του ομίλου Πολιτειότητας, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό Ξανθούλα Δημαράκη.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τον θεσμό του Συνηγόρου του Παιδιού, να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και να κατανοήσουν πώς μπορούν να τα υπερασπίζονται μέσα στο σχολείο και στην κοινωνία.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και η ανάπτυξη υπευθυνότητας και συνεργασίας.

Κατά την άφιξη των μαθητών στα γραφεία του Συνηγόρου του Παιδιού, τους υποδέχτηκαν μέλη της ομάδας του θεσμού και τους μίλησαν για το έργο τους.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι ο Συνήγορος του Παιδιού είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που βοηθά τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματά τους, όπως η εκπαίδευση, η ισότητα, η προστασία από τη βία ή η συμμετοχή στις αποφάσεις που τα αφορούν.



Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από συζήτηση και διαδραστικές δραστηριότητες που ενθάρρυναν τους μαθητές να εκφράσουν απόψεις και προβληματισμούς.

H συνάντηση έγινε στο Athens Book Space, μια πρωτότυπη, ελκυστική μεταλλική κατασκευή στο Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα, όπου τους υποδέχτηκαν μέλη της ομάδας του θεσμού και η κ. Θεώνη Κουφονικολάκου , Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μίλησαν στους μαθητές για το έργο τους.

Οι μαθητές του Προτύπου Γυμνασίου έμαθαν ότι ο Συνήγορος του Παιδιού είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που βοηθά τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματά τους, όπως η εκπαίδευση, η ισότητα, η προστασία από τη βία ή η συμμετοχή στις αποφάσεις που τα αφορούν.Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από συζήτηση και διαδραστικές δραστηριότητες που ενθάρρυναν τους μαθητές να εκφράσουν απόψεις και προβληματισμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους του Συνηγόρου.

Αφορούσε κακοποιητική συμπεριφορά μαθητών απέναντι σε συμμαθητή τους. Μέσα από την παρουσίαση, έμαθαν πως ο Συνήγορος επικοινώνησε με το σχολείο και τους γονείς, πως βοήθησε στην επίλυση της σύγκρουσης και πως στήριξε τον μαθητή ώστε να νιώσει ξανά ασφάλεια στο σχολείο της. Οι μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων μπόρεσαν να να κατανοήσουν καλύτερα πώς εφαρμόζονται στην πράξη τα δικαιώματα του παιδιού και πόσο σημαντικό είναι να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται αλλά και την ανάγκη του σεβασμού στα δικαιώματα των άλλων.