Ενημερωτική εκδήλωση στον Βόλο για τις προκλήσεις των νέων Οικονομολόγων

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση- συζήτηση πραγματοποιεί το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (7ο ΠΤ ΟΕΕ), θέμα : «Τα δεδομένα και οι σύγχρονες προκλήσεις για τους νέους Οικονομολόγους». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στον Βόλο, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, στο roof garden του ξενοδοχείου «Κυψέλη».

Στόχος της εκδήλωσης είναι να εκφραστούν οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των νέων Οικονομολόγων, αλλά και να ενημερωθούν, μέσα από μια δια δραστική επικοινωνία – ελεύθερη συζήτηση, για τα δεδομένα και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, καθώς και καταξιωμένοι συνάδελφοι Οικονομολόγοι.

Είσοδος ελεύθερη.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορούν να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 2410 531422 ή στο email [email protected]