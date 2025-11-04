Ενωμένη οικογένεια η ενοριακή κοινότητα του Αγίου Γερασίμου Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνάντηση Μητροπολίτη με τα στελέχη του Ναού

Συνεχίστηκε χθες, Δευτέρα, η νέα ποιμαντική πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, που περιλαμβάνει επισκέψεις του Μητροπολίτη στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς. Σκοπός των επισκέψεων είναι η άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους επιτρόπους και τα λαϊκά στελέχη των Ενοριών, με στόχο την ενίσχυση της ενότητας, της αγάπης και του συντονισμού στην κοινή ποιμαντική διακονία.

Η δεύτερη κατά σειρά συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Βόλου. Παρόντες ήταν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Παπαϊωάννου, ο Αρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Γεωργακόπουλος και ο Αρχιδιάκονος π. Ιάκωβος Πρώιας.



Στην έναρξη της συνάντησης, ο Μητροπολίτης τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη του ενοριακού κύκλου μελέτης της Αγίας Γραφής. Ακολούθως, ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, π. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, καλωσόρισε εγκάρδια τον Μητροπολίτη και παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας της Ενορίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αρμονική συνεργασία μεταξύ κληρικών, επιτρόπων και εθελοντών. Τόνισε ότι η ενοριακή κοινότητα του Αγίου Γερασίμου λειτουργεί ως μια ενωμένη οικογένεια, με κοινό όραμα τη διακονία του λαού του Θεού και τη μαρτυρία της Εκκλησίας στην καθημερινότητα των πιστών. Επεσήμανε επίσης τη σημασία της τακτικής επικοινωνίας με τα ενοριακά στελέχη, της μέριμνας προς τους δοκιμαζόμενους αδελφούς και της στήριξης των νέων, που αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα της Εκκλησίας.



Στη συνέχεια, ο κ. Ιγνάτιος συνεχάρη τον π. Χρυσόστομο και όλους για το πνεύμα συνεργασίας και ευταξίας που χαρακτηρίζει την Ενορία. Αναφέρθηκε διεξοδικά στη σημασία της ενότητας μέσα στην Εκκλησία και στην ανάγκη κάθε μέλους να εργάζεται με ταπείνωση, αγάπη και εμπιστοσύνη, ώστε η Ενορία να αποτελεί φως στον κόσμο και ζωντανή μαρτυρία ελπίδας. Παρότρυνε τους παρισταμένους να συνεχίσουν με συνέπεια, ζήλο και πνευματική ευαισθησία την αποστολή τους, υπογραμμίζοντας ότι η Ενορία είναι «το κύτταρο της Εκκλησίας», όπου η συνεργασία, η ευθύνη και η ενότητα αποτελούν τον πυρήνα της ζωής της.



Ακολούθησε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, κατά τον οποίο ο Πρωτοσύγκελος π. Μάξιμος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε σε ζητήματα διοικητικής και ποιμαντικής μέριμνας, ο π. Καλλίνικος Γεωργακόπουλος έκανε λόγο για τα οικονομικά θέματα , ενώ ο Αρχιδιάκονος π. Ιάκωβος Πρώιας παρουσίασε σκέψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη του ποιμαντικού έργου προς τη νεολαία και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή της Εκκλησίας.